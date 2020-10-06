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Дипломатический скандал. Послы отозваны, посольства Литвы и Польши теперь сократят?
06.10.2020 13:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дипломатическим скандалом закончилась девятая поствыборная неделя в Беларуси: белорусский МИД 2 октября
Заочный дипломатический баттл между Беларусью, Литвой и Польшей начался с требования МИД Беларуси, которое оно связало с «однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран». Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что Литве и Польше предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.
В ответ на это министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва не намерена сокращать штат посольства. Анатолий Глаз тут же ответил, что предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах в Минске обязательны к исполнению.
Пока посольства этот вопрос не комментируют, вслед за послами Литвы и Польши сотрудники дипучреждений не уехали.
Как стало известно TUT.BY от источника, знакомого с ситуацией, пока никакого решения по этой ситуации официальным Минском не принято, вопрос обсуждается.
— В дипломатической практике это, конечно, редчайший случай и полное попрание Венской конвенции, — считают в официальном Минске.
Источник также считает, что предложение белорусского МИДа было сделано в «наиболее вежливой и джентльменской, позволяющей избежать прямых высылок и применения жестких шагов по Венской конвенции» форме.
— При таком раскладе всегда остаются открытыми двери для диалога — в любой момент могут вернуться послы с консультаций и так далее. Ну, а формально, конечно, если далее применять положения, то есть статья 11 про паритет и статья 9 в двух частях. Применяется первая, потом вторая. Однако Минску не хотелось бы до этого доводить, — отмечает источник.
Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что все идет к тому, что официальный Минск выразится более резко о необходимости отзыва части сотрудников посольств или консульских отделов посольств и даже объявит кого-то из дипломатов persona non grata.
— Все к этому и идет, это называется «бомбить Воронеж», и Минск вполне может на это пойти. Пострадают от этого белорусские граждане, которые получают визы, и фирмы, сотрудничающие с этими странами. Минск и раньше такое практиковал: вопрос с расширением штата консульского отдела в посольстве Польши стоял давно, но белорусская сторона упирается, потому что считает политику Польши по выдаче карт поляка недружественным шагом. В Минске считают, что расширение консульского штата приведет к еще большему количеству выданных карт поляка. Поэтому все идет к тому, что Минск примет довольно категоричное решение.
Единственный вариант, что этого не произойдет, это если белорусский МИД все еще надеется каким-то образом смягчить санкционный удар, чтобы выторговать особые условия по каким-то направлениям деятельности. Например, они могут торговаться за сохранение доступа белорусских евробондов на европейский рынок или по-прежнему рассматривают получение кредита от МВФ и пока не станут обострять эту ситуацию, — считает Андрей Егоров.
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Посол Литвы и посол Польши уехали из Беларуси. Значит ли это, что следом будут сокращены посольства в Беларуси - и может ли официальный Минск сделать это сам?
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