Дипломатический скандал. Послы отозваны, посольства Литвы и Польши теперь сократят?

Источник материала: Tut.by

Дипломатическим скандалом закончилась девятая поствыборная неделя в Беларуси: белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Литвы и Польши в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов, а также отозвать своих послов в Вильнюс и Варшаву для консультаций. Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы . TUT.BY разбирался, сократят ли теперь посольства в Беларуси и может ли официальный Минск сделать это сам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заочный дипломатический баттл между Беларусью, Литвой и Польшей начался с требования МИД Беларуси, которое оно связало с «однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран». Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что Литве и Польше предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

В ответ на это министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва не намерена сокращать штат посольства. Анатолий Глаз тут же ответил, что предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах в Минске обязательны к исполнению.

Пока посольства этот вопрос не комментируют, вслед за послами Литвы и Польши сотрудники дипучреждений не уехали.

Как стало известно TUT.BY от источника, знакомого с ситуацией, пока никакого решения по этой ситуации официальным Минском не принято, вопрос обсуждается.

— В дипломатической практике это, конечно, редчайший случай и полное попрание Венской конвенции, — считают в официальном Минске.

Источник также считает, что предложение белорусского МИДа было сделано в «наиболее вежливой и джентльменской, позволяющей избежать прямых высылок и применения жестких шагов по Венской конвенции» форме.

— При таком раскладе всегда остаются открытыми двери для диалога — в любой момент могут вернуться послы с консультаций и так далее. Ну, а формально, конечно, если далее применять положения, то есть статья 11 про паритет и статья 9 в двух частях. Применяется первая, потом вторая. Однако Минску не хотелось бы до этого доводить, — отмечает источник.

Статья 9 Венской конвенции гласит: 1. Государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым. В таком случае аккредитующее государство должно соответственно отозвать данное лицо или прекратить его функции в представительстве. То или иное лицо может быть объявлено persona non grata или неприемлемым до прибытия на территорию государства пребывания. 2. Если аккредитующее государство откажется выполнить или не выполнит в течение разумного срока свои обязательства, предусматриваемые в пункте 1 настоящей статьи, государство пребывания может отказаться признавать данное лицо сотрудником представительства. Статья 11 гласит: 1. При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что все идет к тому, что официальный Минск выразится более резко о необходимости отзыва части сотрудников посольств или консульских отделов посольств и даже объявит кого-то из дипломатов persona non grata.

— Все к этому и идет, это называется «бомбить Воронеж», и Минск вполне может на это пойти. Пострадают от этого белорусские граждане, которые получают визы, и фирмы, сотрудничающие с этими странами. Минск и раньше такое практиковал: вопрос с расширением штата консульского отдела в посольстве Польши стоял давно, но белорусская сторона упирается, потому что считает политику Польши по выдаче карт поляка недружественным шагом. В Минске считают, что расширение консульского штата приведет к еще большему количеству выданных карт поляка. Поэтому все идет к тому, что Минск примет довольно категоричное решение.

Единственный вариант, что этого не произойдет, это если белорусский МИД все еще надеется каким-то образом смягчить санкционный удар, чтобы выторговать особые условия по каким-то направлениям деятельности. Например, они могут торговаться за сохранение доступа белорусских евробондов на европейский рынок или по-прежнему рассматривают получение кредита от МВФ и пока не станут обострять эту ситуацию, — считает Андрей Егоров.