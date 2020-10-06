Над Свислочью в районе Зыбицкой в Минске начали возводить новый мост

Пешеходный мост через Свислочь, как отмечают авторы проекта, был запроектирован на месте старинного моста, который существовал с 1825 по 1967 год. Это так называемый Лавский (или Широкий) мост.

Как рассказали в компании VARABYEU PARTNERS, которая занимается проектом, конструкция будет в виде арки, это условие было задано изначально, чтобы под мостом можно было чистить пойму реки с помощью специальной техники.

— Мост получился довольно крутой по подъему, поэтому его сделают с подогревом и антискользящим покрытием, ширина конструкции — 3,7 метра. У нас было много вариантов ограждения, даже вантовое, но заказчик остановился на таком — из кортеновской стали.