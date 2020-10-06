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Над Свислочью в районе Зыбицкой в Минске начали возводить новый мост
06.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь должен появится отель группы Viceroy Hotel Group, который будет связан с улицей Зыбицкой с помощью мостика с подогревом. На днях через реку установили каркас моста, а его строительство планируют завершить к концу года, хотя должны были третьего октября.
Пешеходный мост через Свислочь, как отмечают авторы проекта, был запроектирован на месте старинного моста, который существовал с 1825 по 1967 год. Это так называемый Лавский (или Широкий) мост.
Как
— Мост получился довольно крутой по подъему, поэтому его сделают с подогревом и антискользящим покрытием, ширина конструкции — 3,7 метра. У нас было много вариантов ограждения, даже вантовое, но заказчик остановился на таком — из кортеновской стали.
Как пояснили архитекторы, это дорогой и хороший материал. Он по виду напоминает проржавевшее железо, но за счет покрытия из специального состава сталь не подвержена коррозии, конструкции из нее не оставят разводов и подтеков. Это современный материал, из которого делают даже фасады зданий.
Поскольку вид такой стали непривычный, есть ощущение старого железа, то вопрос постройки подобного ограждения вынесли на градостроительный совет.
— Мне нравится, что такие конструкции будут выглядеть все время по-разному, и таким простым приемом можно добиться разнообразия восприятия, — высказалась архитектор Галина Полянская.
Одобрили члены совета и подогрев моста, и его подсветку, и ажурность конструкции. Проектной организации посоветовали лишь закруглить прямые углы на подходах к мосту, сделав их более плавными.
В целом строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. На этом этапе предусмотрена посадка лиственных и хвойных деревьев и кустарников, лиан, многолетних цветников, а также устройство газона.
В конце 2019 года на месте будущего моста появилась тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружали песок в воду. На противоположном берегу велись замеры. Казалось, что работы решили вести параллельно. Однако позже, по активности на стройплощадке моста,
По паспорту объекта мост должны были закончить третьего октября 2020 года. Однако, только с этого дня работы на площадке, где должен появится мост, активизировались. Как
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Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь должен появится отель группы Viceroy Hotel Group,...
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