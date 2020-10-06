Свежие курсы валют: доллар и евро снова подорожали во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Доллар и евро снова подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

В начале текущей недели рубль ослаб по отношению к трем основным валютам корзины. Во вторник торги начались с ослабления белорусского рубля к доллару и евро и незначительного укрепления позиций по отношению к российскому рублю. Такая же ситуация сложилась по результатам торгов.

По итогам торгов 6 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6225 рубля,

1 евро - 3,0908 рубля,

100 российских рублей - 3,343 белорусского рубля.

Соответственно, со вчерашнего дня доллар подорожал на 0,14%, или 0,0037 рубля, евро вырос на 0,48%, или 0,0146 рубля. В это же время российский рубль подешевел на 0,19% и потерял 0,0062 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.