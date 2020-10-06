Хозяева нового нефтетрейдера начали работу с покупки офисного здания в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Зарегистрированная в марте в Минске «Новая нефтяная компания» (ННК) начала свою деятельность. Данную информацию TUT.BY подтвердили участники рынка. Пока объем сделок невелик, но амбиции у трейдера большие.



Фото: cfts.org.ua/

О создании нового нефтетрейдера стало известно в мае 2020 года. По словам участников рынка, ННК создана «частными игроками при поддержке некоторых госструктур» для организации альтернативных поставок нефти и продажи нефтепродуктов. В 2020 году закупками нефти у альтернативных поставщиков занимается ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК), акционерами которой являются «Белоруснефть», «Нафтан», «Мозырский НПЗ» и «Белорусский нефтяной торговый дом». Эта же компания является спецэкспортером белорусских нефтепродуктов. На фоне критики деятельности БНК возникла идея создания нового нефтетрейдера, который смог бы показать большую эффективность работы.

— Пока деятельность ННК не очень активная. Они торгуют преимущественно темными нефтепродуктами, — сказали TUT.BY участники рынка. — Если покажут лучшую эффективность продаж, то могут получить большие объемы. Сейчас интересен российский рынок, который открылся для импорта.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в комментарии агентству ПраймПресс уверил, что ННК не создаст конкуренции БНК. Он также не исключил, что «при определенном коммерческом интересе» ННК может также поставлять нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы на давальческих условиях. «ННК при закупке нефти будет рисковать деньгами только своих акционеров», — сказал Тищенко.

По словам участников рынка, планы и амбиции у ННК очень большие, но «очевидно, что и недоброжелатели не будут спать в шапку».

Одно из перспективных направлений — это поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь. Переговоры по этому поводу между руководством двух стран начались еще в середине 2019 года. В условиях отсутствия контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались в начале 2020 года. В феврале белорусские власти заявляли, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано «в самое ближайшее время». Однако этого не произошло.

Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти трубопроводным транспортом. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. Но Россия не давала согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». В свою очередь в Казахстане заявляли, что готовы поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину. «Если белорусы хотят покупать сырье без пошлины, то нужна гарантия отсутствия реэкспорта», — говорил вице-министр торговли Кайрат Торебаев.

И вот совсем недавно стороны опять решили актуализировать тему. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров был наделен полномочиями по проведению с Казахстаном переговоров по проекту межправительственного соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов в республику.

Что еще интересно в истории с ННК, так это место ее регистрации в помещении на ул. Раковской. Изначально модернизацией здания, где расположен офис ННК, занималась компания «Беллесизделие», один из крупнейших в стране производителей межкомнатных дверей. В начале 2020 года была закрыта сделка по продаже этого административно-хозяйственного центра общей площадью 1789,5 квадратного метра. Новым собственником здания в центре Минска стала компания «Неонафта».

С 2006 года «Неонафта» входила в состав холдинга «Трайпл». В начале 2010-х годов компания стала известной благодаря поставкам в Украину «топлива биодизельного», а по сути усовершенствованного российского дизеля. В это время в результате раздела бизнеса из состава учредителей «Неонафты» вышел Юрий Чиж. В 2016 году ее де-юре покинули и его бывшие партнеры Алексей и Ирина Олексины, а само предприятие через некоторое время сменило прописку на Новополоцк, где базируется бизнес Николая Воробья. По словам участников рынка, компании этих бизнесменов стояли у истоков создания ННК.