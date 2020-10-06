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Хозяева нового нефтетрейдера начали работу с покупки офисного здания в центре Минска
06.10.2020 15:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зарегистрированная в марте в Минске «Новая нефтяная компания» (ННК) начала свою деятельность. Данную информацию TUT.BY подтвердили участники рынка. Пока объем сделок невелик, но амбиции у трейдера большие.
О создании нового нефтетрейдера
— Пока деятельность ННК не очень активная. Они торгуют преимущественно темными нефтепродуктами, — сказали TUT.BY участники рынка. — Если покажут лучшую эффективность продаж, то могут получить большие объемы. Сейчас интересен российский рынок, который открылся для импорта.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в комментарии агентству
По словам участников рынка, планы и амбиции у ННК очень большие, но «очевидно, что и недоброжелатели не будут спать в шапку».
Одно из перспективных направлений — это поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь. Переговоры по этому поводу между руководством двух стран начались еще в середине 2019 года. В условиях отсутствия контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались в начале 2020 года. В феврале белорусские власти заявляли, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано «в самое ближайшее время». Однако этого не произошло.
Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти трубопроводным транспортом. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. Но Россия не давала согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». В свою очередь в Казахстане заявляли, что готовы поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину. «Если белорусы хотят покупать сырье без пошлины, то нужна гарантия отсутствия реэкспорта», —
И вот совсем недавно стороны опять решили актуализировать тему. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров был наделен полномочиями по проведению с Казахстаном переговоров по проекту межправительственного соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов в республику.
Что еще интересно в истории с ННК, так это место ее регистрации в помещении на ул. Раковской. Изначально модернизацией здания, где расположен офис ННК, занималась компания «Беллесизделие», один из крупнейших в стране производителей межкомнатных дверей. В начале 2020 года была закрыта сделка по продаже этого административно-хозяйственного центра общей площадью 1789,5 квадратного метра. Новым собственником здания в центре Минска стала компания «Неонафта».
С 2006 года «Неонафта» входила в состав холдинга «Трайпл». В начале 2010-х годов компания стала известной благодаря поставкам в Украину «топлива биодизельного», а по сути усовершенствованного российского дизеля. В это время в результате раздела бизнеса из состава учредителей «Неонафты» вышел Юрий Чиж. В 2016 году ее де-юре покинули и его бывшие партнеры Алексей и Ирина Олексины, а само предприятие через некоторое время
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Зарегистрированная в марте в Минске «Новая нефтяная компания» (ННК) начала свою деятельность. Данную информацию TUT.BY подтвердили участники рынки. Пока объем сделок...
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