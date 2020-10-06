БелВЭБ заявил, что продолжает кредитовать экономику Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Белорусская "дочка" банка ВЭБ сохраняет финансовую стабильность и достаточный уровень ликвидности, чтобы кредитовать реальный сектор экономики, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Группа ВЭБ оказывает поддержку совместным белорусско-российским программам по экспорту. Суммарно в рамках взаимной поддержки товарооборота только в 2018 году такие проекты были профинансированы на 90 миллиардов российских рублей.

В прошлом году на полях Форума регионов в Санкт-Петербурге Группа ВЭБ и Белвнешэкономбанк вместе с БелАЗ подписали соглашение о поддержке экспорта продукции автогиганта на рынки третьих стран на общую сумму до 50 миллионов долларов.

"Банк БелВЭБ, обладая финансовой и гарантийной поддержкой основного акционера (ВЭБ.РФ), неизменно следует стратегическим планам развития и предоставляет необходимую финансовую помощь реальному сектору экономики Беларуси в условиях современных вызовов", - заверили в пресс-службе белорусского банка.

Ключевая роль банка

В настоящее время белорусская "дочка" располагает расширенной лимитной поддержкой от материнского банка. При этом высокая готовность ВЭБ.РФ оказывать в случае необходимости дополнительное содействие помогает Банку БелВЭБ сохранять позиции на рынке. Сегодня он имеет достаточный уровень физической ликвидности и выполняет все требования Нацбанка.

В банке подчеркивают, что сотрудничество финансовых институтов двух стран важно для экономики, потому что финансирование интеграционных проектов имеет стратегическую значимость.

"При этом Банку БелВЭБ принадлежит ключевая роль в реализации российско-белорусских интеграционных проектов, финансируемых с участием Группы ВЭБ.РФ в Беларуси", - напомнили в пресс-службе.

Сейчас ВЭБ.РФ поддерживает белорусский экспорт в Россию и в третьи страны, а также оказывает содействие в реализации проектов по экспорту российских товаров и услуг Беларусь. Банки участвуют в совместных интеграционных проектах по созданию новых производств и углублению кооперации.

"Такое содействие со стороны ВЭБ.РФ подтверждает стратегическое партнерство и заинтересованность в своевременном исполнении Банком БелВЭБ обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а также выражает готовность подставлять плечо помощи для эффективной работы своей "дочки" с клиентами и партнерами", - заверили в банке.