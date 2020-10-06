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Глава Представительства ЕС Дирк Шубель пока остается в Минске
06.10.2020 16:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель остается в Минске, он не отозван в Брюссель для консультаций, сообщили TUT.BY в Представительстве.
В диппредставительстве отметили, что Европейский союз солидарен с Польшей и Литвой и полностью уважает их решения
— Эти требования идут вразрез с логикой диалога, которая так явно необходима, и лишь еще больше изолируют власти в Минске. Мы твердо убеждены, что важно держать каналы коммуникаций открытыми, и в этом важную роль призваны сыграть наши дипломатические представительства. ЕС едина в своей позиции в отношении ситуации в Беларуси. Попытки белорусских властей нацелиться на отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС. Мы будем и дальше очень внимательно следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом. На данный момент глава делегации ЕС останется в Минске, чтобы эти каналы связи оставались открытыми, — заявили в Представительстве ЕС.
Напомним,
Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши
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Европейский союз солидарен с Польшей и Литвой и полностью уважает их решения отозвать своих послов из Минска для консультаций. При этом, там считают требование...
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