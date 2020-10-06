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Министр рассказал, насколько вырастет экономика Беларуси за 5 лет

06.10.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Экспорт белорусских товаров за следующую пятилетку может увеличиться на 50 миллиардов долларов, заявил журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Президиума Совета министров.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до 50 миллиардов долларов в 2025 году, за пять лет привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - цитирует главу Минэкономики БелТА.

При этом Червяков отметил, что программа социального и экономического развития Беларуси до 2025 года подразумевает рост благосостояния белорусов при помощи роста производительности труда и возобновления роста экономики.

Документ стратегического характера, расписанный белорусскими властями, предусматривает для этого 10 приоритетных направлений деятельности.

"Они касаются вопросов качества жизни, развития предпринимательства. Рассматриваются вопросы экспорта, восстановления и запуска инвестиционной активности предприятий", - уточнил Червяков.

По его словам, белорусские власти будут уделять повышенное внимание качеству государственного управления и его эффективности, чтобы повысить отдачу от активов, находящихся в государственной собственности, а также способствовать развитию регионов.

А как дела обстоят сейчас?

Ранее стало известно, что ВВП Беларуси за восемь месяцев текущего года сократился на 1,3%. "Объем ВВП в текущих ценах составил 93 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-августа 2019 года", – уточнили в Белстате.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Белстат уже сообщал, что ВВП республики в январе-июле этого года уменьшился на 1,6%. Динамика изменений ключевого для экономики показателя позволяет говорить о том, что падение значений внутреннего валового продукта замедляется.

В свою очередь Дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития в макроэкономическом обзоре сделала прогноз, согласно которому, в 2020 году ВВП Беларуси снизится на 2,3%. При этом восстановление белорусской экономики может занять последующие два года.

Несмотря на неутешительные прогнозы, белорусское правительство считает, что в текущем году удастся избежать сокращения ВВП и сохранить его объем на уровне 2019 года.

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Теги: Минск
 
 
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Амбициозные планы белорусских властей предусматривают, что в течение ближайших нескольких лет они сумеют привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций.
 
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