Министр рассказал, насколько вырастет экономика Беларуси за 5 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Экспорт белорусских товаров за следующую пятилетку может увеличиться на 50 миллиардов долларов, заявил журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Президиума Совета министров.

"Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до 50 миллиардов долларов в 2025 году, за пять лет привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - цитирует главу Минэкономики БелТА.

При этом Червяков отметил, что программа социального и экономического развития Беларуси до 2025 года подразумевает рост благосостояния белорусов при помощи роста производительности труда и возобновления роста экономики.

Документ стратегического характера, расписанный белорусскими властями, предусматривает для этого 10 приоритетных направлений деятельности.

"Они касаются вопросов качества жизни, развития предпринимательства. Рассматриваются вопросы экспорта, восстановления и запуска инвестиционной активности предприятий", - уточнил Червяков.

По его словам, белорусские власти будут уделять повышенное внимание качеству государственного управления и его эффективности, чтобы повысить отдачу от активов, находящихся в государственной собственности, а также способствовать развитию регионов.

А как дела обстоят сейчас?

Ранее стало известно, что ВВП Беларуси за восемь месяцев текущего года сократился на 1,3%. "Объем ВВП в текущих ценах составил 93 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-августа 2019 года", – уточнили в Белстате.

Белстат уже сообщал, что ВВП республики в январе-июле этого года уменьшился на 1,6%. Динамика изменений ключевого для экономики показателя позволяет говорить о том, что падение значений внутреннего валового продукта замедляется.

В свою очередь Дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития в макроэкономическом обзоре сделала прогноз, согласно которому, в 2020 году ВВП Беларуси снизится на 2,3%. При этом восстановление белорусской экономики может занять последующие два года.

Несмотря на неутешительные прогнозы, белорусское правительство считает, что в текущем году удастся избежать сокращения ВВП и сохранить его объем на уровне 2019 года.

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