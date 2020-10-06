ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция в МТС: Скидка до 15% на iPhone XR по 1 ноября

06.10.2020 17:37 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В салонах связи и интернет-магазине МТС по 1 ноября включительно культовые смартфоны Apple iPhone XR с 64 и 128 ГБ памяти доступны по сниженной цене. Их можно приобрести со скидкой до 340 рублей.

Apple iPhone XR – это смартфон, сочетающий в себе отличные фотовозможности, стильный дизайн и высокую производительность. А разнообразие расцветок, присущее этой модели, поможет максимально подчеркнуть вашу индивидуальность.

Аппарат оснащен ярким Liquid Retina дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и поддержкой технологии True Tone. Его основная камера на 12 Мп снабжена системой оптической стабилизации изображения и способна вести съемку в 4K с частотой 60 кадров. Фронтальная камера на 7 Мп умеет снимать селфи с эффектом размытия фона и создавать веселые Animoji или Memoji. Высокое быстродействие в играх и плавность работы с приложениями обеспечивает мощный процессор Apple A12 Bionic в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти.

С 5 октября по 1 ноября Apple iPhone XR c 64 ГБ памяти предлагается со скидкой 340 рублей. В период действии акции его можно приобрести за 1799 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 177 рублей, а на два года – 91 рубль.

Стоимость версии со 128 ГБ по акции снижена до 1999 рублей, что позволяет сэкономить 330 рублей. При покупке в рассрочку на год смартфон доступен за 199 рублей в месяц, а при двухлетней рассрочке – 99 рублей в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В салонах связи и интернет-магазине МТС по 1 ноября включительно культовые смартфоны Apple iPhone XR с 64 и 128 ГБ памяти доступны по сниженной цене. Их можно приобрести со...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава Представительства ЕС Дирк Шубель пока остается в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика