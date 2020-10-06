Акция в МТС: Скидка до 15% на iPhone XR по 1 ноября

В салонах связи и интернет-магазине МТС по 1 ноября включительно культовые смартфоны Apple iPhone XR с 64 и 128 ГБ памяти доступны по сниженной цене. Их можно приобрести со скидкой до 340 рублей.

Apple iPhone XR – это смартфон, сочетающий в себе отличные фотовозможности, стильный дизайн и высокую производительность. А разнообразие расцветок, присущее этой модели, поможет максимально подчеркнуть вашу индивидуальность.

Аппарат оснащен ярким Liquid Retina дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и поддержкой технологии True Tone. Его основная камера на 12 Мп снабжена системой оптической стабилизации изображения и способна вести съемку в 4K с частотой 60 кадров. Фронтальная камера на 7 Мп умеет снимать селфи с эффектом размытия фона и создавать веселые Animoji или Memoji. Высокое быстродействие в играх и плавность работы с приложениями обеспечивает мощный процессор Apple A12 Bionic в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти.

С 5 октября по 1 ноября Apple iPhone XR c 64 ГБ памяти предлагается со скидкой 340 рублей. В период действии акции его можно приобрести за 1799 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 177 рублей, а на два года – 91 рубль.

Стоимость версии со 128 ГБ по акции снижена до 1999 рублей, что позволяет сэкономить 330 рублей. При покупке в рассрочку на год смартфон доступен за 199 рублей в месяц, а при двухлетней рассрочке – 99 рублей в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине , как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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