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Подарила бело-красно-белый зонт и книгу. Тихановская встретилась с канцлером Германии Меркель
06.10.2020 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 6 октября встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом
Разговор продлился 45 минут. Тихановская рассказала канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, увеличивается количество политзаключенных.
«Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или в пользу Европы: это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен», — сказано в сообщении.
Тихановская заявила, что «белорусский народ ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям — для преодоления последствий кризиса».
Сообщается, что Тихановская подарила Ангеле Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.
Со стороны канцлера Германии пока не было комментариев о проведенной встрече, только в Twitter официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта появились фото.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 6 октября встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщает телеграм-канал...
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