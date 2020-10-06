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Подарила бело-красно-белый зонт и книгу. Тихановская встретилась с канцлером Германии Меркель

06.10.2020 17:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 6 октября встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщает телеграм-канал Тихановской, а официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал в Twitter фото с встречи.


Разговор продлился 45 минут. Тихановская рассказала канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, увеличивается количество политзаключенных.

«Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или в пользу Европы: это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен», — сказано в сообщении.

Тихановская заявила, что «белорусский народ ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям — для преодоления последствий кризиса».

Сообщается, что Тихановская подарила Ангеле Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.


Со стороны канцлера Германии пока не было комментариев о проведенной встрече, только в Twitter официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта появились фото.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 6 октября встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщает телеграм-канал...
 
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