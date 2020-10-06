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"Газпром": ситуация в Беларуси создает риски для стабильного транзита газа

06.10.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Текущая ситуация в республике создает риски нарушения транзита российского газа в Европу, говорится в материалах "Газпрома".

"Текущие политические волнения в Беларуси и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал - Европа", - сказано в материалах.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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