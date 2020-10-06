«Газпром»: политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу

Источник материала: Tut.by

Неопределенность развития политической ситуации в Беларуси создает риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом говорится в материалах «Газпрома» для инвесторов в еврооблигации.

— Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно будущего развития ситуации увеличивают риски для деятельности нашей дочерней компании «Газпром трансгаз Беларусь», в частности, риски сбоев транзита газа по белорусскому участку газопровода «Ямал-Европа», — сказано в документах.

В настоящее время «Газпром» испытывает ряд сложностей в работе в Беларуси. Минск задолжал российской газовой монополии не менее 330 млн долларов за поставленные углеводороды. Власти Беларуси обещают урегулировать вопрос за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 миллионов долларов. Кроме того, группа «Газпром» потеряла управление в «Белгазпромбанке» после введения временной администрации Нацбанка Беларуси.