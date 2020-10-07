«Перед показом квартиры хозяева несколько часов прогревали кухню, чтобы мы не заметили сырости». С какими «хитростями» сталкиваются риэлтеры

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Риэлтер, которая рассказала нам эту историю, искала для своего клиента загородный дом.

- Вместе мы поехали на осмотр одного из объектов. Внешне дом, построенный лет 10-15 назад, выглядел неплохо. Было видно, что в нем недавно сделали ремонт, но вот его качество нас слегка насторожило: все было сделано не основательно, а так – подмазано, подкрашено, подклеено. При этом, нашему покупателю дом понравился, и он уже был готов говорить о задатке.

Мы спросили у продавца, все ли в порядке с домом, и получили утвердительный ответ. Проверили юридическую составляющую – все законно. Единственный нюанс состоял в том, что дом был куплен всего 9 месяцев назад, но и тут собственник быстро объяснил причину продажи: мол, поменялись планы, срочно нужны деньги для переезда.

Несмотря на то, что пакет документов нас устроил, мы на всякий случай решили разыскать бывшего собственника дома. Каково же было его удивление, когда он узнал цену, за которую сейчас продается его бывшее жилье. Оказалось, что в этом самом доме имелось множество проблем. В доме протекала крыша, были вопросы со стропильной системой, а самое страшное – из-за некачественной надстройки второго этажа, на первом треснула стена. Учитывая все это, бывший собственник продал дом по довольно низкой стоимости и честно рассказал новому владельцу про все «аварийные» места. Новый же хозяин не стал заморачиваться: он замазал щели, покрасил протекающий потолок и выставил дом на продажу в два раза дороже.

В итоге, мы сделали полное обследование дома, рассказали покупателю обо всех скрытых дефектах и посоветовали ему либо отказаться от покупки, либо с нашей поддержкой попробовать договориться с владельцем о значительной скидке. Так как последний пункт продавец сразу же исключил, мы подобрали нашему клиенту другой вариант.

«Дело-то семейное»