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«Перед показом квартиры хозяева несколько часов прогревали кухню, чтобы мы не заметили сырости». С какими «хитростями» сталкиваются риэлтеры
07.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько месяцев мы делились с вами рассказами из практического опыта риэлтеров, показывая на реальных примерах, зачем нужны агенты при
Поскольку наши собеседники посчитали данные эпизоды из своей практики недостаточно серьезными для проекта, мы не будем указывать названия конкретных агентств. От себя же отметим, что нам эти случаи, наоборот, показались весьма неординарными и поучительными.
А так можно было? «Купил аварийный дом, подкрасил и решил продать в два раза дороже»
Риэлтер, которая рассказала нам эту историю, искала для своего клиента загородный дом.
- Вместе мы поехали на осмотр одного из объектов. Внешне дом, построенный лет 10-15 назад, выглядел неплохо. Было видно, что в нем недавно сделали ремонт, но вот его качество нас слегка насторожило: все было сделано не основательно, а так – подмазано, подкрашено, подклеено. При этом, нашему покупателю дом понравился, и он уже был готов говорить о задатке.
Мы спросили у продавца, все ли в порядке с домом, и получили утвердительный ответ. Проверили юридическую составляющую – все законно. Единственный нюанс состоял в том, что дом был куплен всего 9 месяцев назад, но и тут собственник быстро объяснил причину продажи: мол, поменялись планы, срочно нужны деньги для переезда.
Несмотря на то, что пакет документов нас устроил, мы на всякий случай решили разыскать бывшего собственника дома. Каково же было его удивление, когда он узнал цену, за которую сейчас продается его бывшее жилье. Оказалось, что в этом самом доме имелось множество проблем. В доме протекала крыша, были вопросы со стропильной системой, а самое страшное – из-за некачественной надстройки второго этажа, на первом треснула стена. Учитывая все это, бывший собственник продал дом по довольно низкой стоимости и честно рассказал новому владельцу про все «аварийные» места. Новый же хозяин не стал заморачиваться: он замазал щели, покрасил протекающий потолок и выставил дом на продажу в два раза дороже.
В итоге, мы сделали полное обследование дома, рассказали покупателю обо всех скрытых дефектах и посоветовали ему либо отказаться от покупки, либо с нашей поддержкой попробовать договориться с владельцем о значительной скидке. Так как последний пункт продавец сразу же исключил, мы подобрали нашему клиенту другой вариант.
«Дело-то семейное»
Специалист, который поделился с нами этой историей, как-то помогал в покупке дома своей знакомой.
- Ко мне обратилась приятельница, которая самостоятельно нашла дом в 100 километрах от Минска и хотела его проверить. Стоимость дома ее устраивала, она была готова идти на сделку, но все же решила немного подстраховаться. Вместе мы выехали на место, чтобы познакомиться с хозяйкой, посмотреть дом и документы на него.
Первое, что мне бросилось в глаза – это то, что дом разделен на две половины и имеет два входа, что абсолютно не соответствовало представленным документам. На мой вопрос об утверждении перепланировки, собственница лишь пожала плечами: «Ерунда, отгородила часть дома для сына, дело-то семейное».
Дальше выясняется, что в доме живет довольно большая семья (сама женщина, ее дети с супругами и внуки), члены которой не могут внятно ответить, куда они будут съезжать после продажи. На это хозяйка тоже нашлась, что сказать: «Ничего, разберемся, сын к теще поедет, остальные тоже найдут, куда съехать».
Ну и наконец, когда мы пытались изучить состав семьи, нас ждала «вишенка на торте» – оказывается, хозяйка несколько раз была замужем и с последним мужем даже не развелась. Старый паспорт со штампом о браке собственница уже давно поменяла, а в новом какие-либо сведения о супруге отсутствовали. На мое удивление женщина снова ответила непониманием: «Нет у него никаких прав на дом! Какая половина имущества? Ничего он не получит! Да, я с ним не живу уже 20 лет!».
От всей этой информации у моей знакомой просто округлились глаза. На мой вопрос: «Готова ли она рассматривать этот объект?», я получил категорический отказ. Естественно, сделка не состоялась. Против сработало сразу три фактора: неузаконенная перепланировка, вопросы с выездом проживающих в доме, и наконец, законный супруг (или его наследники), который мог в любой момент оспорить продажу дома.
«Холодное и сырое помещение решили нагреть, но переборщили»
Один из моих собеседниковвместе со своим клиентом осматривал двухкомнатную квартиру в столичном «спальнике». По виду квартира была в нормальном состоянии, по документам – тоже в порядке. Риэлтер, правда, заметил, что на кухне отсутствует плитка, но хозяин квартиры объяснил это тем, что собирался начать ремонт, да руки не дошли. Еще один момент, который удивил специалиста – жара и духота, которые ощущались почему-то только на кухне. Несмотря на то, что во всей квартире было прохладно, в этом помещении было очень тепло и душно. Так как никаких пояснений на этот счет хозяева не дали, агент вместе с покупателем взяли время «на подумать».
Оказалось, что они насторожились не зря. Обратившись к соседям и в местный ЖЭС, специалист получил информацию о том, что в доме присутствует проблема с одной из стен. Из-за конструктивных особенностей здания она почти постоянно остается сырой и холодной. И соседи, и жилищно-эксплуатационная служба подтвердили, что в кухонных помещениях, примыкающих к этой стене «гниют» обои и не держится керамическая плитка. Сопоставив все факты, риэлтер понял, что хозяева скорее всего несколько часов прогревали кухню с помощью духовки и плиты, чтобы потенциальный покупатель не заметил сырости. Правда, в результате, с «подогревом» немного переборщили. В итоге, от покупки данной квартиры было решено отказаться.
Материал подготовлен при содействии и непосредственном участии представителей Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» (БелАН).
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«Перед показом квартиры хозяева несколько часов прогревали кухню, чтобы мы не заметили сырости». С какими «хитростями» сталкиваются риэлтеры
Несколько месяцев мы делились с вами рассказами из практического опыта риэлтеров, показывая на реальных примерах, зачем нужны агенты при покупке недвижимости....
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