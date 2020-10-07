Госрегулирование цен на гречневую крупу продлили в Беларуси до конца года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Госрегулирование цен на гречневую крупу продлили в Беларуси до конца текущего года, соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли №64 от 30 сентября официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, госрегулирование цен на гречневую крупу продляют до 31 декабря 2020 года. В нем говорится, что предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя или импортера устанавливается в размере 10%, а предельная максимальная торговая надбавка к той же цене с учетом оптовой — в размере 25%.

Постановление МАРТ вступило в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября.

Напомним, в ноябре прошлого года белорусские власти приняли решение о введении временного регулирования цен на данный социально значимый товар, чтобы не допустить его необоснованного подорожания. Госрегулирование было введено до 28 января, затем его продлили до 28 апреля. В апреле МАРТ пролонгировал эту меру до 30 сентября текущего года.

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