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Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов из Беларуси
07.10.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.
Напомним,
Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши
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Дипломаты уезжают из-за разгоревшегося между Беларусью и странами ЕС дипломатического скандала.
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