Золотовалютные резервы в сентябре замедлили падение: минус 136,4 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 321,4 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за сентябрь на 136,4 млн долларов (на 1,8%) после резкого падения в августе 1 399,6 млн долларов (на 15,8%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С начала года резервы снизились на 22,1%, или на 2 072,1 млн долларов.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.