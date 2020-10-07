Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%) после снижения в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%)", - уточнили в пресс-службе регулятора.

При этом в Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов. Таким образом, если в следующем месяце резервы продолжат снижаться, то можно будет говорить о невыполнении государственной программы.

Стабилизационный кредит

Ранее министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития в рамках нового российского кредита поступит в октябре.

Договоренность о новом займе в 1,5 миллиарда долларов была достигнута в ходе переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Глава белорусского Минфина пояснил, что российский кредит поступит в республику тремя траншами . "Один из них поступит в октябре от Евразийского фонда стабилизации и развития. По самому межгосударственному кредиту от правительства России - часть мы должны получить в этом году, еще одну - в следующем".

В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко сообщил, что сейчас идет подготовка межправительственного соглашения о предоставлении займа, а сами средства пойдут на поддержку белорусской экономики.