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Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения
07.10.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
© Sputnik / Павел Лисицын
"За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%) после снижения в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%)", - уточнили в пресс-службе регулятора.
При этом в Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов. Таким образом, если в следующем месяце резервы продолжат снижаться, то можно будет говорить о невыполнении государственной программы.
Стабилизационный кредит
Ранее министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития в рамках нового российского кредита поступит в октябре.
© Photo : Минэкономики РБ
Договоренность о новом займе в 1,5 миллиарда долларов была достигнута в ходе переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
Глава белорусского Минфина пояснил, что российский кредит
В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко сообщил, что сейчас идет подготовка межправительственного соглашения о предоставлении займа, а сами средства пойдут на поддержку белорусской экономики.
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В сентябре текущего года резервы продолжали уменьшаться на фоне падения курса национальной валюты и в совокупности потеряли почти 2%.
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