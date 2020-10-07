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Купили больше, чем продали: сколько валюты приобрели белорусы в этом году

07.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Белорусы с начала текущего года купили валюты на 1,55 миллиарда больше, чем продали, такие статистические данные опубликовал Национальный банк.

По информации Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на 7,613 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали 6,63 миллиарда долларов. При этом чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 1,55 миллиарда долларов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Юридические лица, которые являются резидентами Беларуси, приобрели иностранной валюты на 17,284 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали чуть больше 15,860 миллиарда долларов. В этом сегменте рынка чистая покупка валюты превысила 1,348 миллиарда долларов.

Нерезиденты республики купили валюты на 196,2 миллиона долларов в эквиваленте, продали - 603,7 миллиона долларов. Разница в сумме между куплей и продажей составила  407,5 миллиона долларов.

По статистике Нацбанка, опубликованной в прошлом месяце, с января по август белорусы купили 6, 873 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали 5,377 миллиарда долларов.

К слову, по данным регулятора, золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения и на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов. В Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Только за девять месяцев текущего года физлица купили наличной и безналичной валюты на 7, 6 миллиарда долларов в эквиваленте.
 
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