Купили больше, чем продали: сколько валюты приобрели белорусы в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Белорусы с начала текущего года купили валюты на 1,55 миллиарда больше, чем продали, такие статистические данные опубликовал Национальный банк.

По информации Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на 7,613 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали 6,63 миллиарда долларов. При этом чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 1,55 миллиарда долларов.

Юридические лица, которые являются резидентами Беларуси, приобрели иностранной валюты на 17,284 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали чуть больше 15,860 миллиарда долларов. В этом сегменте рынка чистая покупка валюты превысила 1,348 миллиарда долларов.

Нерезиденты республики купили валюты на 196,2 миллиона долларов в эквиваленте, продали - 603,7 миллиона долларов. Разница в сумме между куплей и продажей составила 407,5 миллиона долларов.

По статистике Нацбанка, опубликованной в прошлом месяце, с января по август белорусы купили 6, 873 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали 5,377 миллиарда долларов.

К слову, по данным регулятора, золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения и на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов. В Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Читайте также:

Экономисты о курсе белорусского рубля: прогнозы неутешительные