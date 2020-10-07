Идем в обменник? Какие курсы валют установили банки в середине недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Доллар по курсу от 2,622 рубля, евро - от 3,082 рубля, российский рубль - от 3,355 белорусского рубля можно купить в обменниках столичных банков утром в среду, сообщает Sputnik.

На прошлой неделе рубль то укреплялся, то ослабевал. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в начале текущей недели белорусская валюта ослабла по отношению к трем основным валютам корзины. Во вторник доллар и евро снова подорожали, а российский рубль подешевел.

Во среду торги начались с укрепления позиций белорусского рубля к доллару и евро и незначительного ослабления по отношению к российскому рублю. До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Купить доллар по лучшему курсу в 2,622 рубля можно в Технобанке. БСБ Банк предлагает американскую валюту по 2,624 рубля, Банк "Решение", РРБ-Банк и МТбанк - по 2,625 рубля. Также по городу можно найти доллары по курсу от 2,626 до 2,662 рубля.

Самый низкий курс евро в 3,082 рубля установлен в среду утром в обменниках Технобанка. В РРБ-Банке реализуют евро по 3,085 рубля, в Асолютбанке - по 3,086 рубля. В остальных столичных банках общеевропейской валютой торгуют по курсу от 3,087 до 3,12 рубля.

Выгоднее всего приобретать российский рубль в МТБанке по 3,555 белорусского рубля за сотню. В Беларусбанке, РРБ-Банке, Банке "Решение", Технобанке, ТК Банке, Белагзпромбанке и БТА Банке установлен курс в 3,36 белорусского рубля, в Паритетбанке - в 3,361 белорусского рубля. В других обменниках курс российского рубля варьируется от 3,362 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.