ЗВР Беларуси упали до порогового для экономики показателя

Национальный банк Беларуси сообщил о том, что золотовалютные резервы страны в сентябре снова сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены денежно-кредитной политики, является пороговым.

По данным НББ, за сентябрь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси сократились на 136,4 млн долларов или на 1,8% (после рекордного снижения в августе на 1 399,6 млн долларов, что составило 15,8%). На 1 октября 2020 года, по предварительным данным, ЗВР составили 7 321,4 млн долларов (в эквиваленте).

НББ сообщает, что «снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота».