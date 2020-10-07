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ЗВР Беларуси упали до порогового для экономики показателя
07.10.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси сообщил о том, что золотовалютные резервы страны в сентябре снова сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены денежно-кредитной политики, является пороговым.
По данным НББ, за сентябрь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси сократились на 136,4 млн долларов или на 1,8% (после рекордного
НББ сообщает, что «снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота».
Отметим, что Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года
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Национальный банк Беларуси сообщил о том, что золотовалютные резервы страны в сентябре снова сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены...
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