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Преступления против белорусского народа должны расследоваться. Тихановская выступила перед французскими депутатами
07.10.2020 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, выразив благодарность руководству страны, а также вновь призвав власти Беларуси сесть за стол переговоров. Выдержки из речи экс-кандидата в президенты
Светлана Тихановская выступила по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты французского парламента, где обсуждалась в том числе ситуация в Беларуси. В своем обращении к депутатам она поблагодарила Францию и ее президента Эмманюэля Макрона за поддержку белорусского народа и помощь в разрешении кризиса в стране, а также вновь заявила о своей готовности вести переговоры с белорусскими властями.
— Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству-участнику ОБСЕ за запуск Московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси. Все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность, — заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что поддержка прав человека извне не является вмешательством во внутренние дела Беларуси, и призвала французских парламентариев выразить солидарность с известными белорусами, а также простыми гражданами нашей страны, которые в равной степени подверглись преследованиям властей за свою гражданскую позицию. При этом она упомянула баскетболистку Елену Левченко, которую 30 сентября
Напомним, 29 сентября Светлана Тихановская
Всего через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции
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Преступления против белорусского народа должны расследоваться. Тихановская выступила перед французскими депутатами
Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, выразив благодарность руководству страны, а также вновь призвав власти Беларуси...
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