Преступления против белорусского народа должны расследоваться. Тихановская выступила перед французскими депутатами

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, выразив благодарность руководству страны, а также вновь призвав власти Беларуси сесть за стол переговоров. Выдержки из речи экс-кандидата в президенты приводит ее телеграм-канал.



Кадр трансляции заседания комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции

Светлана Тихановская выступила по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты французского парламента, где обсуждалась в том числе ситуация в Беларуси. В своем обращении к депутатам она поблагодарила Францию и ее президента Эмманюэля Макрона за поддержку белорусского народа и помощь в разрешении кризиса в стране, а также вновь заявила о своей готовности вести переговоры с белорусскими властями.

— Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству-участнику ОБСЕ за запуск Московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси. Все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность, — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что поддержка прав человека извне не является вмешательством во внутренние дела Беларуси, и призвала французских парламентариев выразить солидарность с известными белорусами, а также простыми гражданами нашей страны, которые в равной степени подверглись преследованиям властей за свою гражданскую позицию. При этом она упомянула баскетболистку Елену Левченко, которую 30 сентября приговорили к 15 суткам административного ареста за участие в массовой акции протеста, координатора волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфу Рабкову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков, и членов президиума Координационного совета Марию Колесникову и Максима Знака.

Напомним, 29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси.

Всего через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции встретилась канцлер Германии Ангела Меркель, где, по словам Тихановской, глава немецкого правительства выразила поддержку белорусам, стремящимся к свободе и демократии, восхитилась отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси.