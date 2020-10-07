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Беларусь выполняет обязательства по транзиту российского газа - Минэнерго
07.10.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт - Sputnik. Беларусь полностью выполняет свои обязательства по транзиту российского газа, написала пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович на своей странице в Facebook.
© Sputnik / Алексей Майшев
Во вторник "Газпром" распространил аналитический документ, в котором говорится о том, что
"Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информация о "неких рисках" и "возможных сбоях в транзите" не имеет под собой никаких оснований", - написала представитель белорусского Минэнерго.
По ее словам, подобные негативные прогнозы могут сказаться на имидже Беларуси. Поэтому белорусская сторона рассчитывает, что международное сообщество объективно оценивает положение дел и делает выводы на основе конкретных событий, а не предположениях.
Как дела у Газпрома в Беларуси?
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко поручили проработать вопрос погашения задолженности за поставки газа в Беларусь за текущий год.
© Sputnik / Илья Питалев
Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок
Беларусь и Россия прорабатывают предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца нынешнего года Беларусь может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, в 2021-м – еще 500 миллионов от РФ.
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