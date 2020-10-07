Минэнерго ответил на опасения «Газпрома» за транзит через Беларусь

Источник материала: Tut.by

В Минэнерго Беларуси рассчитывают, что представители международного бизнес-сообщества смогут объективно оценить надежность Беларуси как страны-транзитера и делать выводы на основе конкретных фактов, а не на необоснованных негативных предположениях, сделанных в меморандуме ПАО «Газпром» .



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«Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информация о „неких рисках“ и „возможных сбоях в транзите“ не имеет под собой никаких оснований. К сожалению, такого рода негативный прогноз не лучшим образом сказывается на имидже нашей страны», — говорится в заявлении Минэнерго.

Напомним, в опубликованных материалах «Газпрома» для инвесторов в еврооблигации сообщалось, что неопределенность развития политической ситуации в Беларуси создает риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа».

В настоящее время «Газпром» испытывает ряд сложностей в работе в Беларуси. Минск задолжал российской газовой монополии не менее 330 млн долларов за поставленные углеводороды. Власти Беларуси обещают урегулировать вопрос за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 миллионов долларов. Кроме того, группа «Газпром» потеряла управление в Белгазпромбанке после введения временной администрации Нацбанка Беларуси.