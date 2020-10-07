Доллар и евро подешевели на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Доллар и евро немного подешевели, российский рубль прибавил больше копейки по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Сегодняшние торги начались с укрепления позиций белорусского рубля к доллару и евро и незначительного ослабления по отношению к российскому рублю. Такая же тенденция сохранилась и по результатам торгов.

После окончания торгов 7 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6205 рубля,

1 евро - 3,0818 рубля,

100 российских рублей - 3,3548 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел на 0,08% или 0,002 рубля, евро сбросил 0,29% или 0,0091 рубля. При этом российская валюта подорожала на 0,35% и прибавила 0,0118 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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