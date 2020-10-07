|
Литва заблокировала выделение средств Беларуси в рамках программы ЕС
07.10.2020 16:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. Об этом в среду сообщила агентству
«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — сказала она. По словам представителя МВД, один из замороженных платежей составлял около € 3 млн.
Как указала Божена Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению.
Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией. ЕС планировал выделить на нее € 18,4 млн в 2020 году, € 10,7 млн в 2021 году и € 3,5 млн в 2022—2024 годах.
Напомним, 2 октября Евросоюз также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как указала Божена Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)