Литва заблокировала выделение средств Беларуси в рамках программы ЕС

Источник материала: Tut.by

Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. Об этом в среду сообщила агентству Reuters представитель МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович.



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«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — сказала она. По словам представителя МВД, один из замороженных платежей составлял около € 3 млн.

Как указала Божена Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению.

Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией. ЕС планировал выделить на нее € 18,4 млн в 2020 году, € 10,7 млн в 2021 году и € 3,5 млн в 2022—2024 годах.

Напомним, 2 октября Евросоюз также опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции. В нем представители силовых ведомств: руководство МВД и КГБ, представители региональных милицейских структур, ОМОНа и СОБРа, а также полный состав Центризбиркома страны.