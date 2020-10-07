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Россия объявила в розыск Светлану Тихановскую
07.10.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в базе розыска ведомства.
Судя по всему, она также объявлена в розыск на территории Беларуси.
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МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую.
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