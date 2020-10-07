Россия объявила в розыск Светлану Тихановскую

Источник материала: Tut.by

МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в базе розыска ведомства.



Скриншот ответа на запрос МВД РФ

Судя по всему, она также объявлена в розыск на территории Беларуси.