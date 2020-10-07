Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе, передает корреспондент TUT.BY. Решение принимала судья Юлия Густыр.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико считают, что предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления, оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене. Защита подала жалобу на постановление помощника начальника Управления, старшего следователя по особо важным делам следственного управления КГБ Пакова от 10 августа 2020 года о продлении срока содержания под стражей Виктора Бабарико.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, адвокаты ходатайствовали, чтобы Виктор Бабарико участвовал в нем по видеосвязи, ходатайство удовлетворено не было. Жалобу суд также отклонил.

— Жалобу оставить без удовлетворения. На постановление об оставлении жалобы без удовлетворения может быть подана в течение 24 часов жалоба в Минский городской суд, — заявила судья Юлия Густыр.