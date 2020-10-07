Беларусь возобновила отгрузку автомобильного топлива в Россию

Источник материала: Tut.by

Спецэкспортер белорусских нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) возобновила с 1 октября поставки автомобильного топлива в Россию. Об этом TUT.BY сообщил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета БНК Сергей Каморников.





— Могу подтвердить, что поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК с участием дочерней компании в Смоленске. За 1−5 октября мы продали в Россию дизтопливо производства Мозырского НПЗ и «Нафтана» свыше 25 тысяч тонн. При этом все поправки (премия к международным котировкам. — Прим. TUT.BY) выше, чем при поставках на украинский рынок, — сказал Каморников.

По его словам, до конца года БНК видит возможность поставки в Россию ежемесячно около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. Такой небольшой объем объясняется тем, что у БНК уже имеются долгосрочные обязательства по поставкам в Украину, Польшу и страны Балтии.

— В целом — это рыночный процесс. Будет спрос — готовы поставлять в Россию больше, — отметил Сергей Каморников.

Временный запрет на импорт топлива в Россию действовал с 2 июня до 1 октября. Решение о запрете импорта было принято с целью поддержки российских переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива — в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей, сообщает Интерфакс . Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого российские нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок — выгодным для импортного топлива.

Снятие запрета на импорт топлива в Россию с 1 октября не окажет сильного влияния на цены на бензин из-за небольшого объема поставок, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цариковский. По его словам, в настоящее время лаг между оптовыми и розничными ценами является уже достаточно рабочим.

За апрель-май Беларусь успела продать в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов.