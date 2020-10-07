ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Источники: задержаны сотрудница Банка развития и директор управляющей компании холдинга деревообработки

07.10.2020 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержаны Алексей Жиренков, директор «БР-Консалт», дочерней компании Банка развития, и исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо. Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника. Однако официального подтверждения этой информации нет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Оба задержаны, видимо, на прошлой неделе. Их вызывали в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, но особых опасений не было: такие приглашения не редкость, с учетом того, какие проекты финансирует Банк развития», — рассказал один собеседник.

Согласно данным другого источника, Жиренков и Конепо были на допросе 29 сентября. Их мобильные телефоны недоступны. Последний раз они были в мессенджерах на прошлой неделе.

По какому именно делу и в каком качестве проходят Жиренков и Конепо, узнать не удалось. В Департаменте финансовых расследований КГК на вопрос, были ли задержаны топ-менеджеры группы Банка развития, сказали: «Пока без комментариев».

Собеседники TUT.BY предполагают, что дело связано с одним из предприятий деревообработки, которое «давно на слуху и в фокусе внимания». Поскольку ранее были задержаны бывшие топ-менеджеры этой компании.

Унитарное предприятие «БР-Консалт» с 2016 года является управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD. В настоящий момент в холдинг включены 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК», единый оператор по реализации продукции холдинга — «Белорусская лесная компания», лесозаготовительное предприятие — «БР-Форест».

Ирина Конепо по роду своей деятельности в банке также была связана с вопросами развития предприятий деревообработки, переданных в управление Банку развития.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны Алексей Жиренков, директор «БР-Консалт», дочерней компании Банка развития, и Ирина Конепо, сотрудница Банка развития.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика