"Газпром" внес Беларусь в факторы риска – каковы последствия?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik, Данара Курманова. Чем дольше продолжаются протесты в Беларуси, тем более сильными оказываются их последствия для экономики страны. Нацбанк второй месяц сообщает о сокращении золотовалютных резервов, а международное аналитическое агентство Standard & Poor`s опубликовало новый рейтинг финансового рынка Беларуси (теперь он считается не стабильным, а негативным).

И вот, 6 октября вышел новый документ: "Газпром" выпустил меморандум выпуска еврооблигаций и указал Беларусь в разделе "Факторы риска". Каковы могут быть последствия для энергетики РБ и чего опасается "Газпром" - читайте в обзоре Sputnik.

Газпром не мог не выразить беспокойства

Политическая неопределенность в Беларуси увеличивает риски для дочерней компании "Газпрома" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", говорится в меморандуме российской структуры. В частности, составители документа выделяют риск нарушений транзита газа через белорусский участок газопровода "Ямал-Европа".

В министерстве энергетики Беларуси беспокойство "Газпрома" считают необоснованным. Страна своевременно выполняет свои обязательства по транзиту газа в Европу, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.

"Информация о "неких рисках" и "возможных сбоях в транзите" не имеет под собой никаких оснований", - заявила она.

Однако в "Газпроме" не могли не отметить политические события в Беларуси среди факторов риска для компании, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Меморандум – это отчет, который выпускает компания, когда размещает евробонды на бирже. Когда вы размещаете долговые бумаги, вы обязаны предупредить покупателя об определенных рисках – и нужно перечислить даже риски потенциальные, которые могут возникнуть. Таковы правила, это обязательная техническая процедура. Поэтому каждая компания указывает в меморандуме все, что она видит, - объясняет эксперт. – "Газпром" - не исключение. Обычно компания перечисляет даже несущественные риски, вплоть до возможного сокращения потребления газа в Европе из-за теплых зим. В чем новизна нынешней истории – компания раньше не указывала в качестве фактора риска транзит газа через Беларусь".

Две причины для тревоги

Белорусский участок газопровода "Ямал - Европа" играет большую роль для "Газпрома". Его протяженность составляет 575 километров. Работу газопровода в Беларуси обеспечивают пять компрессорных станций. В среднем "Ямал – Европа" обеспечивает поставку около 80 миллионов кубометров газа в сутки. И эти поставки в теории могут нарушить два фактора, рассуждает Игорь Юшков.

"Первое – это забастовки, происходившие на белорусских предприятиях, - говорит эксперт. – С другой стороны, на решение "Газпрома" могли повлиять действия властей, когда было изменено руководство Белгазпромбанка".

"Газпром" купил белорусскую ГТС за 5 млрд долларов и еще несколько миллиардов вложил в ее развитие, напоминает Игорь Юшков. И сейчас руководство компании может вспомнить, как еще на президентских выборах 2010 года радикальная часть оппозиции предлагала национализировать предприятие "Белтрансгаз", 50% которого принадлежало российской компании.

Пик напряжения пройден

Однако не стоит упускать из внимания следующий факт: меморандум "Газпрома" готовился заранее, когда обстановка в Беларуси была действительно напряженной, а не конкретно 6 октября. А в настоящее время пик пройден, считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

"Ситуация так или иначе входит в разумное русло. Поэтому опасения, что кто-то может вмешаться в деятельность дочерней компании "Газпрома", - это излишняя осторожность", - сказал он.

Более того, в Беларуси понимают выгоду сотрудничества с "Газпромом", уверен Игорь Юшков.

"Компания развивает газификацию, модернизирует газопроводы, обеспечивает определенное число граждан работой, платит зарплаты своим сотрудникам и налоги в бюджет страны", - перечисляет он.

Еще один очевидный плюс от сотрудничества с "Газпромом" - это цены на газ. Беларусь и Россия еще не обсуждали контракт на поставку газа в 2021 году, однако в 2020 году "Газпром" сохранил цену на газ для Беларуси на уровне прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров. И это весьма выгодные расценки, учитывая, что цена европейского газа на спотовом рынке куда выше – 5 октября голландский хаб предлагал тысячу кубометров газа за 160 долларов. При этом спотовые рынки не рассчитаны на большие объемы газа, а Беларусь импортирует в среднем 20 млрд кубометров газа в год.

© Sputnik Сколько Беларусь экономит на российском газе

Впрочем, поставлять газ из Европы в Беларусь было бы невозможно даже технически, уточняет Игорь Юшков. Однако, если представить эту ситуацию теоретически, к цене газа прибавилась бы цена за доставку. "На спотовом рынке это примерно 10-20 долларов к каждой тысяче кубометров", - поясняет эксперт.

Получается, если бы сейчас Беларусь закупала газ в Европе, переплата составила бы около 48 долларов за каждую тысячу кубометров. А лишних денег в бюджете республики сейчас нет.

Задолженность Беларуси перед "Газпромом" составляет 328 млн долларов. Данную сумму власти республики планируют выплатить за счет кредита на 1,5 млрд долларов, предоставленного Россией. Чтобы рассчитаться с газовой компанией, Беларусь намерена использовать часть из 500 млн долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

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