Что означает буква «О» на бутылках с йогуртами

«Савушкин продукт» внес изменения в линейку пробиотических йогуртов, выпускаемых под торговой маркой «Оптималь». Теперь они выпускаются в упаковке с абсолютно новым дизайном. Ассортиментная линейка обновлена вкусами и усовершенствованными рецептурами.

Самым запоминающимся элементом нового дизайна упаковки стала большая белая буква «О» на зеленом фоне, которая отныне будет присутствовать на всех йогуртах марки «Оптималь». Весь ассортимент сейчас четко разделен на 3 вкусовые линейки: «Натуральный» (без наполнителей и сахара), «Фрукты» и «5 злаков». Для упрощения выбора теперь удобно пользоваться цветовой навигацией по вкусам.

Новый дизайн делает продукцию бренда более узнаваемой и помогает потенциальному покупателю быстрее найти нужный продукт. Большая буква «О» выделяет продукт на полке и привлекает к нему внимание, а крупные и аппетитные изображения фруктов и злаков позволяют сразу же найти полюбившийся вкус.

Натуральный йогурт «Оптималь» без наполнителей и сахара сохранил свою прежнюю рецептуру. В ассортименте же йогуртов со злаками произошли некоторые изменения. В частности, улучшены вкусовые характеристики продуктов за счет введения новой линейки наполнителей, которые включают в себя набор из 5 полезных для пищеварения злаков и клетчатки льна, оттененный приятными фруктово-ягодными вкусами. Их можно узнать по надписи «5 злаков» на упаковке.

Производитель также предлагает новые вкусы в линейке питьевых йогуртов: «инжир-злаки», «черника-злаки» и «манго-ананас».

«Сегодня направление функциональных молочных продуктов пользуется у потребителей особой популярностью. Мы рады, что правильное питание и здоровый образ жизни стали значимым трендом современного общества. И сегодня мы с удовольствием предлагаем своим потребителям обновленную и усовершенствованную новыми рецептурами линейку пробиотических йогуртов Оптималь, усиленную формулой из 5 полезных злаков, которые в комплексе с бифидобактериями способствуют улучшению пищеварения», - отмечают в компании «Савушкин продукт».

Под торговой маркой «Оптималь» выпускаются йогурты, обогащенные пробиотиками-бифидобактериями, которые способствуют нормализации обмена веществ и микрофлоры кишечника. Они имеют жирность 2% и сохраняют все свои полезные свойства до 30 дней при соблюдении температурного режима от +2 °C до +6 °C.