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Минэнерго: БелАЭС сэкономит для Беларуси 4,5 млрд кубов газа ежегодно

08.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной станции снизит ежегодную потребность Беларуси в природном газе на 4,5 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В среду 7 октября руководитель ведомства Виктор Каранкевич посетил филиал "Минские кабельные сети", где ознакомился с результатами и провел встречу с коллективом, рассказав о результатах модернизации объектов энергосистемы.

Так, в результате работ, проведенных за последние десять лет, в том числе модернизации подстанций, строительства ветропарков и ГЭС, объем потребления газа в стране суммарно снизился на шесть миллиардов кубометров, что в денежном выражении составляет около 900 миллионов долларов.

"Важнейший для энергетической отрасли проект – строительство Белорусской АЭС. Ее запуск позволит ежегодно замещать 4,5 миллиарда кубометров природного газа, уменьшить выбросы парниковых газов в объеме более семи миллиона тонн в год", – сказали в Минэнерго.

По словам Каранкевича, с вводом БелАЭС в республике будут активно развиваться такие перспективные сферы использования энергии, как электротранспорт, использование электричества для отопления жилых домов.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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По информации энергетиков, когда АЭС заработает, республика сократит выброс парниковых газов на 7 миллионов тонн в год.
 
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