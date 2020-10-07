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Минэнерго: БелАЭС сэкономит для Беларуси 4,5 млрд кубов газа ежегодно
08.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной станции снизит ежегодную потребность Беларуси в природном газе на 4,5 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду 7 октября руководитель ведомства Виктор Каранкевич посетил филиал "Минские кабельные сети", где ознакомился с результатами и провел встречу с коллективом, рассказав о результатах модернизации объектов энергосистемы.
Так, в результате работ, проведенных за последние десять лет, в том числе модернизации подстанций, строительства ветропарков и ГЭС, объем потребления газа в стране суммарно снизился на шесть миллиардов кубометров, что в денежном выражении составляет около 900 миллионов долларов.
"Важнейший для энергетической отрасли проект – строительство Белорусской АЭС. Ее запуск позволит ежегодно замещать 4,5 миллиарда кубометров природного газа, уменьшить выбросы парниковых газов в объеме более семи миллиона тонн в год", – сказали в Минэнерго.
По словам Каранкевича, с вводом БелАЭС в республике будут активно развиваться такие перспективные сферы использования энергии, как электротранспорт, использование электричества для отопления жилых домов.
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По информации энергетиков, когда АЭС заработает, республика сократит выброс парниковых газов на 7 миллионов тонн в год.
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