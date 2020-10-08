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32 польских дипломата покинут Беларусь до пятницы
08.10.2020 07:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Польши принял решение выполнить требование Минска и сократить штат посольства, сообщает
До пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата. По информации издания, Варшава не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.
Напомним, 2 октября МИД Беларуси
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
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МИД Польши принял решение выполнить требование Минска и сократить штат посольства, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники.
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