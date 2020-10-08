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«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за $20 с человека

08.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В деревне Красная Зорька в 100 километрах от Минска есть маленький оазис тишины и красоты. По соседству с обычными приземистыми домиками расположился настоящий замок, корабль и большой коттедж в австрийском стиле. Все это — усадьба «Тишь да гладь». Ее владелица Наталья согласилась рассказать журналисту Realt.by, как создавалась эта красота, сколько человек необходимо для ухода за таким хозяйством и почему цены на аренду не менялись вот уже 6 лет. Заодно обсудили, почему белорусы не хотят работать на своей земле. Или хотят, но им что-то мешает? Большое интервью о загородном бизнесе — читайте в материале.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

«Белые цветы "перебили" в наших глазах даже мусорку напротив»

Чтобы попасть в усадьбу «Тишь да гладь», мы проехали около 100 километров от Минска. Первое, что увидели в конце деревни Красная Зорька, — большой замок и корабль на воде. Дальше — большой дом в австрийском стиле, который стоит за красивыми коваными воротами. Кажется, что мы уже не в обычной белорусской деревне, а где-то на задворках по-европейски модных небольших городков на юге Австрии. Собственница усадьбы Наталья подчеркивает — изначально все это строили только для одной семьи.

— Эта усадьба работает уже около 6 лет, но начинали строить, как это часто бывает, для себя. У нас в соседней деревне была дача, и мы решили построить загородный дом в этих местах. Участок выбрали довольно быстро: здесь река рядом, места очень живописные. А конкретно на этом участке в свое время был настоящий яблоневый сад (раньше вся деревня была усыпана антоновками, но большинство местных жителей их вырубили). И мы впервые приехали на этот участок как раз тогда, когда цвели яблони — красота была неописуемая. Эти белые цветы «перебили» в наших глазах даже мусорку напротив — мы влюбились в эти земли.

Идея этого загородного дома пришла к нам во время отдыха на озерах в Австрии. Там возле Зальцбурга есть горы, где стоят вот такие домики. Картинка запала мне в душу, и очень захотелось повторить ее в Беларуси. Семья большая, друзей много, поэтому и планировка дома была выбрана такая, чтобы места хватало всем. В первый год, как только построили коттедж и немного облагородили участок, дом практически ни одного дня не пустовал: сюда приезжали либо наши родственники, либо друзья, либо друзья друзей. В какой-то момент стало очевидно, что нужно как-то содержать усадьбу, «отбивать» хотя бы  оплату коммунальных услуг и минимальные затраты на уход за землей. А это деревня, здесь все очень дорого и газа, например, нет до сих пор. Когда мы приехали, здесь коммуникаций не было вообще никаких — все тянули сами. Да что говорить, даже дороги мы прокладывали за свой счет. 

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

Большой коттедж состоит из 6 спален, также здесь есть большая гостиная-кухня. В каждой комнате предусмотрен собственный санузел с душем.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

Есть в усадьбе отдельно стоящий банный комплекс с русской баней, настоящим хамамом и бассейном. Здесь же есть несколько комнат для отдыха, в том числе оружейная комната с бильярдным столом.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

На участке также стоит декоративная мельница, которая выполняет функцию обзорной площадки. Есть здесь и летняя кухня с камином, где можно организовать большое застолье, и небольшие беседки, где будет удобно просто пожарить шашлык.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

Подсобка для хранения инвентаря сделана в виде маленького домика Бабы Яги. На первом этаже хранится орудия для работы на участке, на втором — маленькая комнатка для любознательных детей.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

Со временем владельцы усадьбы хотят открыть здесь музей истории, где соберут множество старинных предметов домашней утвари. Одно из хобби этой семьи — собирать предметы старины. Наталья говорит, что это очень интересно — видеть, какими орудиями трудились наши предки, из каких тарелок ели, на каких станках пряли пряжу. Еще более интересно рассказывать об этом потом своим детям.

— Я, например, раньше понятия не имела, как выглядит настоящий прядильный станок. А теперь у нас есть рабочий такой станок — может, я со временем и научусь даже ткать пряжу. А старинный утюг? Это же произведение искусства, которое хочется показывать детям.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

«Вот эта чисто белорусская деревенская лень — для меня это было дико»

Общая площадь основного участка — около 30 соток, примерно столько же занимает сад на въезде.

Есть еще один участок — уже для дочки и ее семьи. Все, что вы здесь видите, придумал мой муж. При этом я искренне не понимаю, как к нему приходят эти идеи. Даже замок стал для меня большим сюрпризом — я думала, это будет обычный дом. А для мужа — это уже Италия с собственными башнями и колоннами.

Дом-замок сейчас доделывают уже дети — дочка с мужем, осталось только закончить внутреннюю отделку. По планам это будет еще одна усадьба, в которую мы также будем приглашать гостей.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

— Водоем искусственный, мы его регулярно чистим и запускаем туда рыбу. Корабль — я даже не знаю, откуда он взялся тут такой — это все идеи и мечты мужа. Также мы купили территорию за замком — хотим сделать там спортивные площадки, зоны отдыха. Сейчас уже потихоньку начинаем работать с дорогами туда.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

Глядя на чистоту и ухоженность вокруг вольно-невольно задаешься вопросом, сколько же нужно сил, чтобы содержать дом и территорию в таком порядке. 

— Помощников по хозяйству у нас всего двое: моя сестра, которую я уговорила приехать, и еще один мужчина, который приезжает из другого города. Я бы и рада дать работу местным деревенским жителям, но это, к сожалению, невозможно. Здесь люди пьют, и страшно, да и работать не хотят. Мы брали работников даже из Березино (соседний городок — прим.авт.), но и там не нашли человека, который бы смог продержаться у нас хотя бы месяц. 

Даже на такое несложное, казалось бы, дело — уборку в доме, мне приходится приглашать работниц из Минска. Сколько бы я ни пыталась найти помощницу здесь, ничего не получалось. Мало того, что делали свою работу некачественно, так еще и ощущалась чуть ли ненависть ко всему, что вот типо «буржуи понаехали и барствуют, а нам здесь убирай». Люди почему-то очень плохо воспринимают, когда рядом кто-то трудится и зарабатывает, тем более, если это касается земли.

Муж с российскими корнями, я сама родом из Бреста — на моей родине такого нет, в каждой деревне кто-то работает. Возможно, это потому, что у нас больше поляков и украинцев, — не знаю. Однако вот эта чисто белорусская деревенская лень — для меня это было дико.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

«Наши люди много платить не могут». Подробнее о ценах и любимых гостях

Арендовать можно только всю усадьбу целиком. По словам Натальи, разные потоки гостей они не соединяют никогда. Даже если это всего двое гостей, и они приезжают на усадьбу уже не в первый раз, то при условии свободных мест, они смогут арендовать комнату в большом доме за $50 в сутки. Других гостей на усадьбе в это время не будет. 

— Несмотря на то, что в Минске есть квартира, в этом году мы практически все время жили здесь. Особенно это стало актуально, когда началась эпидемия и нужно было сидеть дома. Вся семья собралась в этом доме: и дети, и внук, и мать мужа приехала из Бреста. Получилось, что собралось несколько поколений, и нам было очень интересно общаться. Однако, понятно, что гостей с января мы не принимали.

Цены у нас 6 лет одни и те же, не меняются: в будние дни — $20 с человека, в выходные — $25 с человека. Я не поднимаю цены, потому что считаю, что этого достаточно, да и к тому же наши люди много платить не могут. Устанавливать другие цены для иностранцев — нечестно, это уже какое-то жмотство, на мой взгляд. Ведь, если мы едем за границу, тоже считаем деньги. Так и наши иностранные гости считают каждую копейку, и это нормально. 

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека
«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

По словам Натальи, аренда усадьбы стабильно расписана на несколько месяцев вперед. Особенно это касается выходных дней.

— Люди едут сюда со всего мира. Для меня дорогого стоит, когда, например, гости из Арабских Эмиратов приезжают сюда и как дети радуются всему, что видят. Им настолько было интересно, как растет перец и как расцветают первые бутончики цветов, что они, кажется, сфотографировали каждый сантиметр здесь. Говорили, что обязательно приедут еще, и не раз. 

Очень много россиян, которые приезжают семьями, собираются международными компаниями, зовут в гости и украинцев, и белорусов. Именно здесь становится понятно, что людей сложно рассорить и разъединить какими-то внешними политическими моментами — простая людская дружба намного крепче. 

В августе должны были приехать гости из Турции, Америки, Германии и России, но отказались — боятся обстановки. Мы их понимаем, и безусловно отменяем бронь. Зато на их место поехали белорусы. Они приезжали и раньше, но чаще не то, чтобы бронировали усадьбу только для себя, а скорее для встречи с друзьями из других стран. Бывало, что к нам приезжали гости из Израиля: большая семья, где взрослые —выходцы из СССР и хорошо говорят по-русски, а дети уже совсем не знают русского языка. Так вот как раз во время их приезда, у нас шел такой ливень, что невозможно было выйти из дома. Мы расстроились, думали, что не повезло людям, а гости были счастливы. Оказалось, что в Израиле до октября с неба не падает и капельки, и для них дождь — это большая радость. После дождя они собрали столько грибов —тьма.

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

«Есть люди, которые с удовольствием бы остались на своей земле»

Наталья считает, что будущее у усадеб в Беларуси сильно зависит от помощи со стороны государства. Не хватает элементарных вещей в деревнях: коммуникаций, освещения дорог, да и самих дорог тоже практически нет. Но основное желание — чтобы никто не мешал делать то, что приносит удовольствие.

— Конечно, я понимаю, что Минск очень большой и все туда уедут, но есть люди, которые с удовольствием остались бы на своей земле. Почему бы им не помочь? Видимо, это риторический вопрос. 

Я, например, с удовольствием здесь нахожусь: мне всегда есть, чем заняться. Несмотря на то, что сейчас это не основной мой бизнес, я точно могу сказать, что это занятие для души. При этом большого достатка этим не получишь — сейчас дохода от усадьбы практически нет. Мы часто уходим в «минус», даже с учетом приезжающих гостей. Расходы значительно превышают доходы от аренды, даже коммунальные услуги иногда не покрывают. Но все можно изменить, главное — трудиться и вкладывать сюда свои силы. 

«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за с человека

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В деревне Красная Зорька в 100 километрах от Минска есть маленький оазис тишины и красоты. По соседству с обычными приземистыми домиками расположился настоящий...
 
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