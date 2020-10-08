«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за $20 с человека

«Белые цветы "перебили" в наших глазах даже мусорку напротив»

Чтобы попасть в усадьбу «Тишь да гладь», мы проехали около 100 километров от Минска. Первое, что увидели в конце деревни Красная Зорька, — большой замок и корабль на воде. Дальше — большой дом в австрийском стиле, который стоит за красивыми коваными воротами. Кажется, что мы уже не в обычной белорусской деревне, а где-то на задворках по-европейски модных небольших городков на юге Австрии. Собственница усадьбы Наталья подчеркивает — изначально все это строили только для одной семьи.

— Эта усадьба работает уже около 6 лет, но начинали строить, как это часто бывает, для себя. У нас в соседней деревне была дача, и мы решили построить загородный дом в этих местах. Участок выбрали довольно быстро: здесь река рядом, места очень живописные. А конкретно на этом участке в свое время был настоящий яблоневый сад (раньше вся деревня была усыпана антоновками, но большинство местных жителей их вырубили). И мы впервые приехали на этот участок как раз тогда, когда цвели яблони — красота была неописуемая. Эти белые цветы «перебили» в наших глазах даже мусорку напротив — мы влюбились в эти земли.

Идея этого загородного дома пришла к нам во время отдыха на озерах в Австрии. Там возле Зальцбурга есть горы, где стоят вот такие домики. Картинка запала мне в душу, и очень захотелось повторить ее в Беларуси. Семья большая, друзей много, поэтому и планировка дома была выбрана такая, чтобы места хватало всем. В первый год, как только построили коттедж и немного облагородили участок, дом практически ни одного дня не пустовал: сюда приезжали либо наши родственники, либо друзья, либо друзья друзей. В какой-то момент стало очевидно, что нужно как-то содержать усадьбу, «отбивать» хотя бы оплату коммунальных услуг и минимальные затраты на уход за землей. А это деревня, здесь все очень дорого и газа, например, нет до сих пор. Когда мы приехали, здесь коммуникаций не было вообще никаких — все тянули сами. Да что говорить, даже дороги мы прокладывали за свой счет.