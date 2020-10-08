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«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за $20 с человека
08.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В деревне Красная Зорька в 100 километрах от Минска есть маленький оазис тишины и красоты. По соседству с обычными приземистыми домиками расположился настоящий замок, корабль и большой коттедж в австрийском стиле. Все это — усадьба «Тишь да гладь». Ее владелица Наталья согласилась рассказать журналисту Realt.by, как создавалась эта красота, сколько человек необходимо для ухода за таким хозяйством и почему цены на аренду не менялись вот уже 6 лет. Заодно обсудили, почему белорусы не хотят работать на своей земле. Или хотят, но им что-то мешает? Большое интервью о загородном бизнесе — читайте в материале.
«Белые цветы "перебили" в наших глазах даже мусорку напротив»
Чтобы попасть в усадьбу «Тишь да гладь», мы проехали около 100 километров от Минска. Первое, что увидели в конце деревни Красная Зорька, — большой замок и корабль на воде. Дальше — большой дом в австрийском стиле, который стоит за красивыми коваными воротами. Кажется, что мы уже не в обычной белорусской деревне, а где-то на задворках по-европейски модных небольших городков на юге Австрии. Собственница усадьбы Наталья подчеркивает — изначально все это строили только для одной семьи.
— Эта усадьба работает уже около 6 лет, но начинали строить, как это часто бывает, для себя. У нас в соседней деревне была дача, и мы решили построить загородный дом в этих местах. Участок выбрали довольно быстро: здесь река рядом, места очень живописные. А конкретно на этом участке в свое время был настоящий яблоневый сад (раньше вся деревня была усыпана антоновками, но большинство местных жителей их вырубили). И мы впервые приехали на этот участок как раз тогда, когда цвели яблони — красота была неописуемая. Эти белые цветы «перебили» в наших глазах даже мусорку напротив — мы влюбились в эти земли.
Идея этого загородного дома пришла к нам во время отдыха на озерах в Австрии. Там возле Зальцбурга есть горы, где стоят вот такие домики. Картинка запала мне в душу, и очень захотелось повторить ее в Беларуси. Семья большая, друзей много, поэтому и планировка дома была выбрана такая, чтобы места хватало всем. В первый год, как только построили коттедж и немного облагородили участок, дом практически ни одного дня не пустовал: сюда приезжали либо наши родственники, либо друзья, либо друзья друзей. В какой-то момент стало очевидно, что нужно как-то содержать усадьбу, «отбивать» хотя бы оплату коммунальных услуг и минимальные затраты на уход за землей. А это деревня, здесь все очень дорого и газа, например, нет до сих пор. Когда мы приехали, здесь коммуникаций не было вообще никаких — все тянули сами. Да что говорить, даже дороги мы прокладывали за свой счет.
Со временем владельцы усадьбы хотят открыть здесь музей истории, где соберут множество старинных предметов домашней утвари. Одно из хобби этой семьи — собирать предметы старины. Наталья говорит, что это очень интересно — видеть, какими орудиями трудились наши предки, из каких тарелок ели, на каких станках пряли пряжу. Еще более интересно рассказывать об этом потом своим детям.
— Я, например, раньше понятия не имела, как выглядит настоящий прядильный станок. А теперь у нас есть рабочий такой станок — может, я со временем и научусь даже ткать пряжу. А старинный утюг? Это же произведение искусства, которое хочется показывать детям.
«Вот эта чисто белорусская деревенская лень — для меня это было дико»
Общая площадь основного участка — около 30 соток, примерно столько же занимает сад на въезде.
— Есть еще один участок — уже для дочки и ее семьи. Все, что вы здесь видите, придумал мой муж. При этом я искренне не понимаю, как к нему приходят эти идеи. Даже замок стал для меня большим сюрпризом — я думала, это будет обычный дом. А для мужа — это уже Италия с собственными башнями и колоннами.
Дом-замок сейчас доделывают уже дети — дочка с мужем, осталось только закончить внутреннюю отделку. По планам это будет еще одна усадьба, в которую мы также будем приглашать гостей.
— Водоем искусственный, мы его регулярно чистим и запускаем туда рыбу. Корабль — я даже не знаю, откуда он взялся тут такой — это все идеи и мечты мужа. Также мы купили территорию за замком — хотим сделать там спортивные площадки, зоны отдыха. Сейчас уже потихоньку начинаем работать с дорогами туда.
Глядя на чистоту и ухоженность вокруг вольно-невольно задаешься вопросом, сколько же нужно сил, чтобы содержать дом и территорию в таком порядке.
— Помощников по хозяйству у нас всего двое: моя сестра, которую я уговорила приехать, и еще один мужчина, который приезжает из другого города. Я бы и рада дать работу местным деревенским жителям, но это, к сожалению, невозможно. Здесь люди пьют, и страшно, да и работать не хотят. Мы брали работников даже из Березино (соседний городок — прим.авт.), но и там не нашли человека, который бы смог продержаться у нас хотя бы месяц.
Даже на такое несложное, казалось бы, дело — уборку в доме, мне приходится приглашать работниц из Минска. Сколько бы я ни пыталась найти помощницу здесь, ничего не получалось. Мало того, что делали свою работу некачественно, так еще и ощущалась чуть ли ненависть ко всему, что вот типо «буржуи понаехали и барствуют, а нам здесь убирай». Люди почему-то очень плохо воспринимают, когда рядом кто-то трудится и зарабатывает, тем более, если это касается земли.
Муж с российскими корнями, я сама родом из Бреста — на моей родине такого нет, в каждой деревне кто-то работает. Возможно, это потому, что у нас больше поляков и украинцев, — не знаю. Однако вот эта чисто белорусская деревенская лень — для меня это было дико.
«Наши люди много платить не могут». Подробнее о ценах и любимых гостях
Арендовать можно только всю усадьбу целиком. По словам Натальи, разные потоки гостей они не соединяют никогда. Даже если это всего двое гостей, и они приезжают на усадьбу уже не в первый раз, то при условии свободных мест, они смогут арендовать комнату в большом доме за $50 в сутки. Других гостей на усадьбе в это время не будет.
— Несмотря на то, что в Минске есть квартира, в этом году мы практически все время жили здесь. Особенно это стало актуально, когда началась эпидемия и нужно было сидеть дома. Вся семья собралась в этом доме: и дети, и внук, и мать мужа приехала из Бреста. Получилось, что собралось несколько поколений, и нам было очень интересно общаться. Однако, понятно, что гостей с января мы не принимали.
Цены у нас 6 лет одни и те же, не меняются: в будние дни — $20 с человека, в выходные — $25 с человека. Я не поднимаю цены, потому что считаю, что этого достаточно, да и к тому же наши люди много платить не могут. Устанавливать другие цены для иностранцев — нечестно, это уже какое-то жмотство, на мой взгляд. Ведь, если мы едем за границу, тоже считаем деньги. Так и наши иностранные гости считают каждую копейку, и это нормально.
По словам Натальи, аренда усадьбы стабильно расписана на несколько месяцев вперед. Особенно это касается выходных дней.
— Люди едут сюда со всего мира. Для меня дорогого стоит, когда, например, гости из Арабских Эмиратов приезжают сюда и как дети радуются всему, что видят. Им настолько было интересно, как растет перец и как расцветают первые бутончики цветов, что они, кажется, сфотографировали каждый сантиметр здесь. Говорили, что обязательно приедут еще, и не раз.
Очень много россиян, которые приезжают семьями, собираются международными компаниями, зовут в гости и украинцев, и белорусов. Именно здесь становится понятно, что людей сложно рассорить и разъединить какими-то внешними политическими моментами — простая людская дружба намного крепче.
В августе должны были приехать гости из Турции, Америки, Германии и России, но отказались — боятся обстановки. Мы их понимаем, и безусловно отменяем бронь. Зато на их место поехали белорусы. Они приезжали и раньше, но чаще не то, чтобы бронировали усадьбу только для себя, а скорее для встречи с друзьями из других стран. Бывало, что к нам приезжали гости из Израиля: большая семья, где взрослые —выходцы из СССР и хорошо говорят по-русски, а дети уже совсем не знают русского языка. Так вот как раз во время их приезда, у нас шел такой ливень, что невозможно было выйти из дома. Мы расстроились, думали, что не повезло людям, а гости были счастливы. Оказалось, что в Израиле до октября с неба не падает и капельки, и для них дождь — это большая радость. После дождя они собрали столько грибов —тьма.
«Есть люди, которые с удовольствием бы остались на своей земле»
Наталья считает, что будущее у усадеб в Беларуси сильно зависит от помощи со стороны государства. Не хватает элементарных вещей в деревнях: коммуникаций, освещения дорог, да и самих дорог тоже практически нет. Но основное желание — чтобы никто не мешал делать то, что приносит удовольствие.
— Конечно, я понимаю, что Минск очень большой и все туда уедут, но есть люди, которые с удовольствием остались бы на своей земле. Почему бы им не помочь? Видимо, это риторический вопрос.
Я, например, с удовольствием здесь нахожусь: мне всегда есть, чем заняться. Несмотря на то, что сейчас это не основной мой бизнес, я точно могу сказать, что это занятие для души. При этом большого достатка этим не получишь — сейчас дохода от усадьбы практически нет. Мы часто уходим в «минус», даже с учетом приезжающих гостей. Расходы значительно превышают доходы от аренды, даже коммунальные услуги иногда не покрывают. Но все можно изменить, главное — трудиться и вкладывать сюда свои силы.
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«Местные думают: «Буржуи понаехали и барствуют», но сами работать не хотят». Побывали в очень красивой усадьбе, где можно отдохнуть за $20 с человека
В деревне Красная Зорька в 100 километрах от Минска есть маленький оазис тишины и красоты. По соседству с обычными приземистыми домиками расположился настоящий...
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