Что осталось за кулисами совещания у Лукашенко по деревообработке?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 6 октября провел совещание по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Это та сфера, куда государство вложило огромные деньги, но должного эффекта это пока не получило: реализация инвестпроектов сопровождалась скандалами. Как выясняется, немалые инвестиции в эту отрасль будут продолжены.



Фото: president.gov.by

Основной посыл модернизации в деревообработке состоял в получении высокой добавленной стоимости при углубленной переработке леса, а не просто его продаже за рубеж. Поэтому в эту сферу были направлены «немалые финансовые ресурсы», сказал Лукашенко на совещании.

По предварительным расчетам, за 10 лет в предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности инвестировано около 4 млрд долларов. Из них 1,2 млрд вложили в 9 госзаводов, которые сейчас находятся в управлении Банка развития, 800 млн — в Светлогорский ЦКК, 400 млн — в Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», свыше 1 млрд — в иностранные компании «Кроноспан», «ВМГ Индустри» и некоторые частные заводы. Большая часть ресурсов — это заемные средства белорусских, китайских и европейских банков.

По мнению властей, вложенные средства себя оправдывают, отрасль в целом уверенно развивается и показывает положительные результаты.

— Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, — заявил Лукашенко.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько признал, что есть сложности с наращиванием объемов экспорта, сообщает пресс-служба президента.

— Но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. И мы достигли оптимального распределения между рынками — 30−30−30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка, — подчеркнул Касько и рассказал про исторический рекорд: 75% из всего, что произведено предприятиями, реализуется на экспорт.

— Но не за бесценок? — уточнил Лукашенко.

— По рыночным ценам, — заверил Касько. — Рентабельность по отрасли выше 7%.

Впрочем, уже в течение пяти лет ряд предприятий деревообработки работают с отрицательной или минимальной рентабельностью. На фабрики давит высокая долговая нагрузка. На этом фоне государство позволило заводам отложить выплаты по инвестиционным кредитам.

Наиболее проблемные проекты были рассмотрены на совещании в Администрации президента в конце 2019 года : это заводы по производству бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов — ламинированных древесных плит в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда им была оказана финансовая поддержка и поставлены сроки завершения. Сейчас настал момент сверить часы.

Шклов

На шкловском «Заводе газетной бумаги» сейчас продолжается поставка необходимого оборудования, его монтаж и наладка. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщили в «Беллесбумпроме».

Новая линия начнет свою работу в декабре, далее на протяжении 6 месяцев будет освоено производство не менее пяти основных сортов бумаги-основы. Мощности нового оборудования позволят ежегодно выпускать до 30 тыс. тонн бумаги, ранее не производимой в стране. Это даст возможность полностью удовлетворить спрос на белорусском рынке в данном виде продукции, а также экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Добруш

Завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» в 2012 году взялась строить китайская компания «Сюань Юань». Но так его и не довела до ума. В 2017 году объект законсервировали. При этом был освоен кредит Банка развития Китая на 350 млн долларов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Когда контракт с китайской компанией был расторгнут, то «Беллесбумпром» искал возможность запустить завод собственными силами. Завод готов на 90%, оставалось лишь запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. Однако не получилось. Доделать завод согласилась австрийская компания Andritz. А для этого понадобилось допфинансирование. В итоге власти Беларуси выделили на эти цели бюджетный заем в размере 186,2 млн рублей.

Но сроки ввода завода опять перенесли. Причина — в пандемии, из-за которой австрийские специалисты три месяца не могли попасть в Беларусь.

— Был организован самолет с доставкой сюда девяти специалистов компании Andritz. Но с учетом того, что в Беларуси на тот момент действовал 14-дневный карантин, пришлось решить еще и этот вопрос. У нас прямо на площадке было организовано жилое помещение для размещения этих специалистов, и разведены рабочие графики — таким образом, чтобы наши специалисты не пересекались. Поэтому наши работали днем, а ночью работали специалисты компании Andritz, — рассказал директор Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» Ромас Радевич.

Первый картон в Добруше рассчитывают получить в марте 2021 года, сказал вице-премьер Юрий Назаров.

Светлогорск

Без китайцев было решено заканчивать и строительство целлюлозного завода на Светлогорском ЦКК. Первый комплекс производства введен в эксплуатацию в январе этого года. Там уже произведено более 183 тыс. тонн товарной сульфатной беленой целлюлозы (60−70% от проектной мощности). Продукция в наибольших объемах поставляется в Китай и Россию. За январь-август экспортировано 152,6 тыс. тонн целлюлозы на более чем 66 млн долларов.

Сейчас Светлогорский ЦКК готовится к запуску второго пускового комплекса — производства вискозной целлюлозы, которую должны получить до конца 2020 года.



Фото: ranak.me

В планах у комбината продолжение модернизации. Тем более что идея создания собственного производства упаковочной бумаги, например для сухого молока, сухих строительных смесей, цемента, приглянулась Лукашенко.

— Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши «змагары» и «свядомыя» кричали: «Даешь реформы!» Вот реформы — надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах. Не будем завозить картон из Польши или Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, — убежден Лукашенко. — Не надо там телепаться слева направо — надо поставить машину и производить картон и делать упаковку.

По его словам, основные работы в этом направлении должны быть проведены в следующем году, «чего бы нам это ни стоило», сообщает СТВ .

Стоимость реализации всего проекта под ключ оценивается примерно в 126 млн евро, которые планируется взять в кредит в Беларусбанке.

— Это растущий рынок. И негоже нам по сути полуфабрикат в виде целлюлозы отправлять за рубеж (хоть это тоже рентабельно), нам лучше еще больше добавленную стоимость оставлять у себя в стране. Мы сегодня целлюлозу продаем примерно по 400−420 долларов, а бумагу рассчитываем продавать по 650 долларов. То есть это дополнительная выручка 200 долларов на тонне, которую получит Светлогорский ЦКК для того, чтобы в том числе ускорить возврат ранее взятых инвестиционных кредитов, — сказал Михаил Касько (цитата по ОНТ ).

Стоит сказать, что когда в 2012 году начинали строить новый завод в Светлогорске, то средняя цена на целлюлозу составляла 870 долларов за тонну. Сейчас — в два раза ниже. Это в совокупности с превышением расчетных сроков строительства и сокращением срока погашения китайского кредита не позволяет ЦКК полностью исполнять свои обязательства по своевременному возврату заемных средств. Светлогорский комбинат в 2020 году обеспечит погашение обязательств перед республиканским бюджетом в сумме около 20 млн долларов, в том числе полное погашение долга 2019 года, заверили в концерне «Беллесбумпром».

Деревообрабатывающий холдинг

В 2016 году 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК» — передали в управление Банку развития. По сути, заводы находились на грани полной остановки, несмотря на то, что в них были вложены серьезные ресурсы — на всех 1,2 млрд долларов.



Дмитрий Брушко, TUT.BY

— За прошедшее время мы стабилизировали финансовое состояние, пополнив оборотные средства предприятий, существенно оптимизировали бизнес-процессы и вывели большинство предприятий на близкую к максимально возможной производственную загрузку. На мой взгляд, Банк развития как антикризисный управляющий свою функцию в целом успешно выполнил, — говорил в интервью TUT.BY в начале 2020 года глава банка Андрей Жишкевич.

Платить по инвесткредитам также помешала неблагоприятная ценовая конъюнктура: в начале 2019 года цены на фанеру упали на 30%, на ДСП — на 25%. Этому способствовал кризис перепроизводства: открывались новые заводы, в том числе европейские, на фоне наблюдавшегося роста рынка. При таком падении цены на готовую продукцию достигнутый белорусскими предприятиями уровень рентабельности обнулился.

Как выяснилось на прошедшем совещании, не все проекты оказались сами по себе эффективными. Например, выпуск древесно-стружечных плит на «ФанДОКе» убыточен из-за того, что оборудование оказалось «не первой свежести». Не самая удачная технология была выбрана при создании производства МДФ на «Витебскдреве».

— Поэтому надо понимать — либо дальше эти неэффективные участки перепрофилировать во что-то, либо, может быть, уже не просто плиту продавать, а из этой плиты сделать какой-то продукт, попробовать снизить затраты и выйти на рынки, — сказал вице-премьер Юрий Назаров, который ранее возглавлял «Беллесбумпром».

Группа Банка развития намерена продолжать повышать эффективность деревообрабатывающих предприятий. При этом ранее обсуждалась возможность после нормализации работы фабрик вернуть их под управление профильного «Беллесбумпрома». Еще одним обстоятельством в пользу такого решения может стать то, что это поспособствует выполнению еще одной ключевой для банка задачи — привлекать средства нерезидентов в Беларусь. Дело в том, что компании деревообработки с долгом под 1 млрд долларов, хоть и не включаются в консолидированную отчетность группы Банка развития, поскольку ему не принадлежат, а лишь им управляются, но это все равно вызывает массу вопросов со стороны действующих и потенциальных кредиторов.