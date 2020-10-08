«Брак - исключительно союз мужчины и женщины». Что белорусы предлагают поменять в Конституции

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, как объявили в начале октября по госТВ, началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа. TUT.BY узнал, сколько предложений белорусы уже прислали в Палату представителей и депутатам и что действительно нужно поменять в Конституции по мнению экспертов.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Об изменении Конституции в Беларуси на разных уровнях говорят уже несколько лет. Два месяца назад Александр Лукашенко заявил, что ему уже представили два варианта измененной Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешней, и сейчас ведется работа над третьим вариантом.

В Конституционном суде TUT.BY пояснили, что группа судей Конституционного суда работала над одним из «отвергнутых» вариантов, кто работает над третьим там уточнить не смогли. Работу над Конституцией курирует Администрация президента, замглавы Администрации Ольга Чуприс сначала согласилась поговорить с корреспондентом TUT.BY о работе над новой Конституцией, а потом отказалась.

Предложения граждан в Палате представителей собирает Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Председатель Комиссии Валентин Семеняко отказался общаться с журналистом TUT.BY на эту тему и бросил трубку.

Но, поскольку предложения от граждан собирает не только Комиссия, но и сами депутаты, нам удалось узнать и сколько предложений поступило в Палату представителей, и что именно предлагают изменить в Конституции белорусы.

«Люди хотят, чтобы мы прописали, что такое семья, защищали традиционные православные ценности»

Депутат Олег Гайдукевич рассказывает, что за первые три дня в Комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей белорусы прислали 350 предложений по внесению изменений в Конституцию. Какие именно там предложения Гайдукевич пока сказать не может, но рассказывает, какие предложения люди присылали ему как депутату.

Фото: TUT.BY

— Предложения очень разноплановые: начиная от вопросов семьи заканчивая вопросами политического устройства государства. Люди хотят, чтобы мы прописали, что такое семья, защищали традиционные православные ценности, которые у нас есть.

— То есть, чтобы, как в России , в Конституции прописали, что брак — это исключительно союз мужчины и женщины?

— Да, такие предложения поступили. Не думайте, что предложения в Конституцию у людей только про политическое устройство государства, предложения абсолютно разные. Есть предложения по недопущению переписывания истории Беларуси, по увековечиванию памяти Великой Отечественной войны. Предложений много, активность людей большая, на мой взгляд это прекрасная возможность поучаствовать в будущем свой страны, — отмечает депутат.

Сам Гайдукевич предлагает внести в Конституцию несколько изменений: изменить избирательное законодательство — перейти на пропорционально-мажоритарную систему, и перераспределить полномочия между законодательной и исполнительной властью, укрепить полномочия Палаты представителей и Совета министров за счет сокращения полномочий президента.

Депутат подчеркивает: предложения от граждан Палатой представителей и депутатами будут приниматься и после 25 октября.

— Это не значит, что только до 25 октября будут приниматься предложения и на этом обсуждение Конституции закончится, это не так. До 25 октября мы принимаем предварительные предложения людей — такой срок поставил Совет Палаты представителей. Но потом предложения тоже будут приниматься, а после будет общенациональная дискуссия, — говорит Гайдукевич.

Возврат к Конституции 1994 года как постоянное или временное решение

Проведение конституционной реформы может идти двумя путями, считает экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов. Один из них — внесение изменений в действующую редакцию Конституции. Юрист называет пять важных пунктов, которые следовало бы учесть при внесении в нее изменений. Это обеспечение принципа разделения ветвей власти, где высшую позицию занимает представительная, а судебная полностью независима от всех других.



Фото предоставлено Михаилом Пастуховым

— Необходимо обеспечить верховенство закона, обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, то есть граждане реально должны иметь возможность пользоваться всеми своими правами, записанными в Конституции и признающимися на международном уровне. Для этого должны быть достаточно надежными механизмы защиты, — добавляет юрист. — Также необходимо обеспечить проведение свободных и честных выборов. И еще я бы отметил важность обеспечения реального соблюдения международных принципов и норм. Ведь еще одна слабость нынешней власти в том, что она игнорирует международные стандарты и обязательства, как по линии ООН, так и по линии ОБСЕ.

Второй путь, названный экспертом, это возврат к Конституции 1994 года, потому что «она является единственной законной Конституцией». Однако возвращение к этому варианту документа при сохранении политического статус-кво маловероятно потому, что это означало бы признание неправомерными ранее внесенные в нее изменения. Этот путь наиболее вероятен, по мнению Пастухова, при смене власти. В этом случае встанет лишь один вопрос — как это сделать.

— Если исходить из того, что Конституция 1994 года является законной, то зачем проводить референдум? Вариант мог бы быть таким, если Тихановская признается избранным президентом, то она могла бы принести присягу на основе Конституции 1994 года и обосновать, что мы дальше будем жить по этой Конституции.

Юрист и политолог Юрий Чаусов видит Беларусь как страну с демократической политической системой и такой же Конституцией. Он тоже подчеркивает значимость разделения властей, и дополняет список возможных изменений сокращением полномочий президента или даже исключением этой должности.

— Исторический опыт показал, что должность президента — это путь к диктатуре. В Беларуси диктатура установилась именно через введение в Конституцию 1994 года поста президента.

Юрист обращает внимание на статью 137, которая устанавливает иерархию нормативно-правовых актов, указывая, что до тех пор, пока указы президента имеют высшую юридическую силу по сравнению с законами, нельзя будет говорить о законности.

— По этой Конституции в Беларуси не может быть построено правовое государство. Рассчитывать на то, что эти нормы Конституции будут изменены — никаких шансов при этой политической системе нет, — считает юрист.

Но и Конституцию 1994 года эксперт не видит, как наиболее подходящий документ. Она, скорей, способна послужить в качестве законного варианта обеспечения преемственности при переходе к демократическому правлению и принятию новой Конституции.

— Есть разные пути перехода от авторитарных конституций к демократическим. В Литве, когда страна переходила от коммунистического правления к демократическому, символически на короткое время вернули Конституцию межвоенной Литвы, чтобы продемонстрировать преемственность с прежней демократической Литвой, и после этого уже действовали в рамках своей конституционной реформы, — рассказывает Юрий Чаусов.

Конституционная реформа: косметический «ремонт» или реальные изменения

Если исходить из слов Александра Лукашенко о том, что готовится третий вариант новой Конституции, то изменения, которые будут в нее вноситься, уже обозначены. Михаил Пастухов предполагает, что в результате метаморфоз будет ослаблена президентская власть, полномочия президента частично перейдут правительству и парламенту. Парламент может стать однопалатным, выборы в него будут проходить по смешанной системе, когда партии получают квоты для получения депутатских мандатов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть вероятность, что поправки в новую редакцию Конституции, которая действует сейчас, не дадут ожидаемых обществом результатов. Конституционная реформа может быть направлена на то, чтобы обеспечить транзит власти и «сохранить для Александра Лукашенко надежную должность, через которую он сможет влиять на другие органы власти», считает юрист.

— Может быть создан новый орган, как Государственный совет в России, или будет Совет безопасности, где может найтись место для действующего главы государства, который может освободить должность президента, назначить на нее своего или согласованного с Россией человека, а сам отойти на второй план, при этом остаться руководителем силового блока, — говорит Михаил Пастухов.

Юрий Чаусов высказывает сомнения в том, что сбор предложений парламентом приведет к принятию значимых изменений, так как парламент в существующей системе власти выполняет, скорей, декоративную функцию, принимая законы, спущенные от Совета министров или президента.

— В целом говорить о том, что на выходе из этого процесса получится что-то значимое, нельзя. Скорее речь о пропагандистской кампании, которая будет изображать из себя демократический процесс, — говорит Юрий Чаусов. — Запущенная процедура поневоле вызывает в памяти принятие Конституции Советского Союза в 1977 году — так называемой «Брежневской» Конституции. По сравнению с Конституцией 1936 года изменения там были незначительные и они не меняли политической системы страны. Но гражданам запомнилась пропагандистская кампания.

Юрист считает, что новый вариант главного закона страны будет принят с декоративными изменениями, которые исключат «шероховатости, которые вызывают неудобства».