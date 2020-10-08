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Поляки купили за 9,3 млн консервный завод в Столинском районе
08.10.2020 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе с третьей попытки продали Горынский агрокомбинат. Его владельцем стало ООО «Рольник» — зарегистрированное в Столинском районе предприятие с иностранным капиталом, пишет
Сумма сделки — 9,3 млн рублей. Четверть от этой суммы уже уплачена, оставшуюся часть новый владелец внесет равными долями с индексацией в течение пяти лет.
Новый собственник обязуется сохранить профиль предприятия — то есть продолжит заниматься переработкой овощей, ягод и фруктов, выпуском консервированной продукции, рассказал заместитель директора Горынского агрокомбината Николай Торчило. Сохранится и среднесписочная численность работников.
«Рольник» имеет консервные заводы в Европе, а также опыт делового сотрудничества с Горынским агрокомбинатом, он финансировал выпуск востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.
В частности, выращенный на землях Столинского района и законсервированный в цехах агрокомбината зеленый горошек уходил потребителю под крышкой «Рольник».
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Четверть от этой суммы уже уплачена, оставшуюся часть новый владелец внесет равными долями с индексацией в течение пяти лет.
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