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Глава МИД Словакии заявил на встрече с Тихановской, что его страна отзовет посла из Беларуси
08.10.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская продолжает свое европейское турне. На этот раз она провела встречу с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком, а также представителями белорусской диаспоры. Об этом
Встрече Светланы Тихановской с главой словацкого МИД предшествовало общение с общественными деятелями, представителями экспертных центров и СМИ, где обсуждались возможные пути преодоления кризиса в Беларуси и оказания поддержки белорусскому народу.
После этого с Тихановской встретился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. В ходе диалога стороны решили продлить финансируемую словацкими властями программу стипендий для студентов из Беларуси, а также обсудили поддержку белорусских экспертных и аналитических центров. Корчок анонсировал отзыв посла Словакии из Минска в рамках совместных действий с польской и литовской сторонами, которые уже пошли на подобный шаг.
На встрече с представителями белорусской диаспоры в Словакии Светлана Тихановская выразила благодарность всем, кто участвовал в акциях солидарности с белорусским народом, и отметила, что события в Беларуси сплотили людей как внутри страны, так и за рубежом.
Напомним, 29 сентября Светлана Тихановская
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Светлана Тихановская продолжает свое европейское турне. На этот раз она провела встречу с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком, а также...
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