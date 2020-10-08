Глава МИД Словакии заявил на встрече с Тихановской, что его страна отзовет посла из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская продолжает свое европейское турне. На этот раз она провела встречу с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком, а также представителями белорусской диаспоры. Об этом сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.



Фото: Tomas Bokor

Встрече Светланы Тихановской с главой словацкого МИД предшествовало общение с общественными деятелями, представителями экспертных центров и СМИ, где обсуждались возможные пути преодоления кризиса в Беларуси и оказания поддержки белорусскому народу.

После этого с Тихановской встретился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. В ходе диалога стороны решили продлить финансируемую словацкими властями программу стипендий для студентов из Беларуси, а также обсудили поддержку белорусских экспертных и аналитических центров. Корчок анонсировал отзыв посла Словакии из Минска в рамках совместных действий с польской и литовской сторонами, которые уже пошли на подобный шаг.

На встрече с представителями белорусской диаспоры в Словакии Светлана Тихановская выразила благодарность всем, кто участвовал в акциях солидарности с белорусским народом, и отметила, что события в Беларуси сплотили людей как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, 29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава французского государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. Всего через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.