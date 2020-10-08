Какие преимущества сулит новая корректировка Банковского кодекса?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Финансовый регулятор обладает правом законодательной инициативы, но перед тем, как внести изменения в законы, которые повлекут корректировку Банковского кодекса, решил провести общественное обсуждение.

В Национальном банке разработали законопроект "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности". Цель заявлена благородная – "совершенствование банковских отношений".

Теперь самое важное из того, что регулятор предлагает:

- повышение уровня правовой защиты потребителей банковских услуг,

- исключение чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей,

- переход банков на международные стандарты финансовой отчетности,

- усиление контроля за предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.

Что корректировка законов даст, по мнению Нацбанка:

- ограничит долговую нагрузку на кредитополучателей,

- приблизит банковскую сферу к европейским стандартам,

- повысит эффективность банковских отношений.

Теперь белорусам предлагается вынести все свои предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября 2020 года.

Читайте также:

Совмин увеличил Банку развития лимит кредитования экономики

БелВЭБ заявил, что продолжает кредитовать экономику Беларуси