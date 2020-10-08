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Какие преимущества сулит новая корректировка Банковского кодекса?
08.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Финансовый регулятор обладает правом законодательной инициативы, но перед тем, как внести изменения в законы, которые повлекут корректировку Банковского кодекса, решил провести общественное обсуждение.
В Национальном банке разработали законопроект "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности". Цель заявлена благородная – "совершенствование банковских отношений".
© Sputnik / Виктор Толочко
Теперь самое важное из того, что регулятор предлагает:
- повышение уровня правовой защиты потребителей банковских услуг,
- исключение чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей,
- переход банков на международные стандарты финансовой отчетности,
- усиление контроля за предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.
Что корректировка законов даст, по мнению Нацбанка:
- ограничит долговую нагрузку на кредитополучателей,
- приблизит банковскую сферу к европейским стандартам,
- повысит эффективность банковских отношений.
Теперь белорусам предлагается вынести все свои предложения в
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Национальный банк выносит на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий корректировку кодекса. Что предлагается изменить в банковских отношениях,...
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