ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие преимущества сулит новая корректировка Банковского кодекса?

08.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Финансовый регулятор обладает правом законодательной инициативы, но перед тем, как внести изменения в законы, которые повлекут корректировку Банковского кодекса, решил провести общественное обсуждение.

В Национальном банке разработали законопроект "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности". Цель заявлена благородная – "совершенствование банковских отношений".

© Sputnik / Виктор Толочко
Банковская система Беларуси не испытывает проблем с ликвидностью – Нацбанк

Теперь самое важное из того, что регулятор предлагает:

- повышение уровня правовой защиты потребителей банковских услуг,

- исключение чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей,

- переход банков на международные стандарты финансовой отчетности,

- усиление контроля за предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.

Что корректировка законов даст, по мнению Нацбанка:

- ограничит долговую нагрузку на кредитополучателей,

- приблизит банковскую сферу к европейским стандартам,

- повысит эффективность банковских отношений.

Теперь белорусам предлагается вынести все свои предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября 2020 года.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк выносит на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий корректировку кодекса. Что предлагается изменить в банковских отношениях,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Словакии заявил на встрече с Тихановской, что его страна отзовет посла из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика