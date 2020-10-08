В Литву хотят перебраться 80 белорусских компаний, но они могут столкнуться с трудностями

Источник материала: Tut.by

Белорусский бизнес все активнее интересуется переводом отдельных сотрудников или целых компаний в соседние страны ЕС, особенно в Литву. Несмотря на то, что при этом открываются серьезные перспективы, для этого все же есть существенные препятствия. Об этом в своем материале сообщает издание Delfi, мы же приводим самые важные моменты.



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Генеральный директор компании «Инвестируй в Литве» Мантас Катинас считает, что белорусский бизнес стал значительно больше интересоваться Литвой, особенно это касается IT-сферы.

— На данный момент мы получили больше 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется. Доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов. Поскольку процесс принятия решений конфиденциален, что-то конкретное сказать мы можем только после принятия решений.

Он также рассказал, что в данный момент идет доработка процесса перевода в Литву белорусских компаний, что включает в себя сокращение количества необходимых документов, упрощение выдачи виз и снижение требований к трудовой квалификации сотрудников.

Пресс-секретарь компании Infobalt Паулюс Якутавичюс рассказал, что передислокацию в Литву рассматривает в основном малый и средний белорусский бизнес, а общая численность сотрудников тех компаний, которые уже планируют переезд, достигает 1600 человек.

Однако существенным препятствием для плавного и безболезненного перевода бизнеса из Беларуси в Литву остаются бюрократические процедуры и разница в законодательстве двух стран. По мнению директора Литовской ассоциации создателей игр Гедиминаса Тарасявичюса, в работе литовской миграционной службы есть нюансы, доставляющие немало хлопот тем людям за пределами ЕС, кто хочет работать в Литве, а существующие избыточные требования осложняют процесс трудоустройства.

Паулюс Якутавичюс среди других препятствий для начала бизнеса в Литве иностранцами назвал сложности с открытием электронных накопительных счетов и остающиеся обязательства в отношении банковских денежных переводов. По его словам, также пока нет инструментов перевода компании из другого государства целиком в Литву.

— Первый взнос разрешается принять только из кредитного ведомства, нет возможности сделать это через электронное финансовое учреждение. А в случае с учреждаемыми компаниями это вообще не работает. Например, если клиент хочет открыть первый счет, — заявил собеседник.

Перевод отдельных специалистов, по мнению Якутавичюса, также вызывает трудности. Он считает, что, несмотря на упрощение процедур по трудоустройству иностранных IT-специалистов в Литве в последнее время, иностранцам все же легче использовать возможность въезда в страну по гуманитарному коридору.