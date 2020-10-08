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Тихановскую объявили в розыск, в России объяснили почему. А что говорят в Беларуси?
08.10.2020 15:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД России объяснили, почему включили Светлану Тихановскую в базу разыскиваемых лиц. А в Беларуси — нет.
Российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ. Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», —
Исходя из этого можно предположить, что она была включена в базу разыскиваемых лиц по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси.
А что говорят в Беларуси?
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила
«Подтверждаю, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск», — сказала Чемоданова, но за подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет.
«Никакой информации для озвучивания в СМИ в этой связи нет», — сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России
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Российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
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