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Тихановскую объявили в розыск, в России объяснили почему. А что говорят в Беларуси?

08.10.2020 15:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД России объяснили, почему включили Светлану Тихановскую в базу разыскиваемых лиц. А в Беларуси — нет.


Фото: Reuters

Российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ. Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — объяснили в МВД России.

Исходя из этого можно предположить, что она была включена в базу разыскиваемых лиц по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси.

А что говорят в Беларуси?

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила interfax.by, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

«Подтверждаю, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск», — сказала Чемоданова, но за подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет.

«Никакой информации для озвучивания в СМИ в этой связи нет», — сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Вероятнее всего, она проходит по той же статье, что и члены Координационного совета — ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

 
 
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Российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
 
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