Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь

Источник материала: Tut.by

Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.

Задержан экс-лидер ОГП или нет, в партии пока не знают.

Напомним, недавно Анатолий Лебедько вошел в команду Светланы Тихановской : он был назначен координатором Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.