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Политик Анатолий Лебедько перестал выходить на связь
08.10.2020 15:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь. Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов.
— Уже больше часа мы не можем до него дозвониться — телефон недоступен. Он не пришел на встречу, которая была у него назначена, — сказал Козлов.
Задержан экс-лидер ОГП или нет, в партии пока не знают.
Напомним, недавно Анатолий Лебедько
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Задержан экс-лидер ОГП или нет, в партии пока не знают.
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