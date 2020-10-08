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Новым директором ЕБРР стала представительница Франции

08.10.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития избрал француженку Одиль Рено-Бассо новым президентом банка, говорится в официальном сообщении финансового института.

© Photo : Евразийский банк развития
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Предыдущий президент ЕБРР Сума Чакрабарти отбыл два четырехлетних срока на своем посту. Теперь его сменит генеральный директор Казначейства Франции.

"Для меня большая честь быть избранным президентом Европейского банка реконструкции и развития, действительно уникального учреждения", – заявила Рено-Бассо после избрания.

Ранее в качестве гендиректора Казначейства Франции банкир курировала разработку экономической политики, а также занималась вопросами финансов на европейском и международном уровне, торговой политикой, финансовым регулированием и управлением долгом.

За плечами у 55-летней Рено-Бассо Парижский институт политических исследований, Национальная школа администрации и Школа государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущий глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти занимал пост два срока подряд и больше не мог баллотироваться на эту должность.
 
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