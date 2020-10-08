Новым директором ЕБРР стала представительница Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития избрал француженку Одиль Рено-Бассо новым президентом банка, говорится в официальном сообщении финансового института.

Предыдущий президент ЕБРР Сума Чакрабарти отбыл два четырехлетних срока на своем посту. Теперь его сменит генеральный директор Казначейства Франции.

"Для меня большая честь быть избранным президентом Европейского банка реконструкции и развития, действительно уникального учреждения", – заявила Рено-Бассо после избрания.

Ранее в качестве гендиректора Казначейства Франции банкир курировала разработку экономической политики, а также занималась вопросами финансов на европейском и международном уровне, торговой политикой, финансовым регулированием и управлением долгом.

За плечами у 55-летней Рено-Бассо Парижский институт политических исследований, Национальная школа администрации и Школа государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.