|
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
08.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В марте мы
Год назад
Планируется, что футбольное поле будет полностью соответствовать требованиям ФИФА. Общая площадь объекта — 48 тысяч кв.м., размер футбольного поля — 105 на 68 метров, а со вспомогательной зоной — 125 на 85 метров. Трибуны для болельщиков будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами.
Кстати, строительство затронет и стадион "Трактор". Его ждет реконструкция. Ранее председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак
— Обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
В марте мы писали, что площадку под строительство Национального футбольного стадиона уже практически подготовили. Для будущего грандиозного спортивного объекта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)