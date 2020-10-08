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Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

08.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В марте мы писали, что площадку под строительство Национального футбольного стадиона уже практически подготовили. Для будущего грандиозного спортивного объекта пришлось вырубить часть деревьев в парке 50-летия Октября. Сейчас на строительной площадке заметно оживление — сюда пригоняют технику, ставят вагончики для строительного городка. 

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Год назад стало известно, что Китай планирует выделить $235 миллионов на строительство в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. В мае этого года городские власти показали, как будет выглядеть один из объектов. В Мингорисполкоме отметили, что в архитектурной концепции будет прослеживаться тема дружбы Беларуси и Китая.


Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Рендеры футбольного стадиона

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Планируется, что футбольное поле будет полностью соответствовать требованиям ФИФА. Общая площадь объекта — 48 тысяч кв.м., размер футбольного поля — 105 на 68 метров, а со вспомогательной зоной — 125 на 85 метров. Трибуны для болельщиков будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами.

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Кстати, строительство затронет и стадион "Трактор". Его ждет реконструкция. Ранее председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак говорил, что главная задача — сделать стадион «Трактор» востребованным. 

— Обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола.

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Сейчас на строительной площадке начались подготовительные работы: пригоняют необходимую технику, ставят строительный городок. Завершить строительство стадиона планируют в 2023 году.

Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона
Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

 
Теги: Минск
 
 
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В марте мы писали, что площадку под строительство Национального футбольного стадиона уже практически подготовили. Для будущего грандиозного спортивного объекта...
 
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