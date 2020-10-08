Вырубили деревья, ставят городок для рабочих. Китайцы приступили к строительству Национального футбольного стадиона

Год назад стало известно , что Китай планирует выделить $235 миллионов на строительство в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. В мае этого года городские власти показали , как будет выглядеть один из объектов. В Мингорисполкоме отметили, что в архитектурной концепции будет прослеживаться тема дружбы Беларуси и Китая.





Рендеры футбольного стадиона







