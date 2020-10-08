ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минюст рассмотрит вопрос лишения лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

08.10.2020 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адвокату Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».


Адвокаты Александр Пыльченко (слева) и Дмитрий Лаевский в день ареста Виктора Бабарико у здания ДФР. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопрос прекращения действия лицензии будет решаться 15 октября, в 12 часов, на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.

Как пояснил Александр Пыльченко, на настоящий момент суть обвинений ему доподлинно неизвестна. Завтра, 9 октября, он ознакомится с материалами, послужившими основанием для рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии.

Александр Пыльченко — адвокат с 30-летним стажем. С 2010 по 2012 год занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Затем работал в адвокатском бюро «Право и семейная медиация», с 2014 года осуществляет адвокатскую деятельность индивидуально.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос прекращения действия лицензии будет решаться 15 октября, в 12 часов, на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новым директором ЕБРР стала представительница Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика