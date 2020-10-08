Минюст рассмотрит вопрос лишения лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Источник материала: Tut.by

Адвокату Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».



Адвокаты Александр Пыльченко (слева) и Дмитрий Лаевский в день ареста Виктора Бабарико у здания ДФР. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопрос прекращения действия лицензии будет решаться 15 октября, в 12 часов, на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.

Как пояснил Александр Пыльченко, на настоящий момент суть обвинений ему доподлинно неизвестна. Завтра, 9 октября, он ознакомится с материалами, послужившими основанием для рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии.

Александр Пыльченко — адвокат с 30-летним стажем. С 2010 по 2012 год занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Затем работал в адвокатском бюро «Право и семейная медиация», с 2014 года осуществляет адвокатскую деятельность индивидуально.