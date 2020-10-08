Тихановская встретилась с главами МИД трех стран, а в Дании кто-то выдавал себя за нее на заседании парламента

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на полях форума GLOBSEC в Братиславе встретилась с главами МИД трех европейских стран. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале 8 октября. Тем временем в парламенте Дании заявили, что кто-то, выдавая себя за Тихановскую, принял участие в онлайн-заседании парламента страны.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

На встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом обсудили, может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах.

«Также поговорили о ситуации с оператором А1 (он предоставляет услуги в Беларуси, но входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group) и отключениями интернета во время уличных протестов. В конце встречи Светлана и Александр обсудили действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть выполнены на уровне ЕС», — сообщили у Тихановской.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой говорили о возможной программе реабилитации для пострадавших во время разгонов акций, а также визовой поддержке для белорусов, с главой МИД Греции Никосом Дендиасом — о правах человека, политзаключенных и санкциях.

Инцидент на заседании парламента Дании

Парламент Дании выпустил пресс-релиз об инциденте, который произошел во время закрытой онлайн-встречи комитета по иностранным делам парламента. Там сообщили о неизвестном человеке, выдававшем себя за Светлану Тихановскую.

Участники встречи не видели Тихановскую на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика. Встреча длилась 40 минут, на ней обсуждали ситуацию в Беларуси, как можно «поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека».

В итоге мероприятие прервали, так как участники заподозрили, что «что-то не так». Позже представители Тихановской опровергли ее участие в мероприятии. В пресс-релизе подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован.