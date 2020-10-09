Как арендовать квартиру в Польше для карантина, не выезжая из Минска? Личный опыт

Исходные данные

Повторюсь, что все нижеизложенное – это личный опыт. Во многом сказанное может не совпадать с историями или опытом других, либо сказанное на момент выхода материала будет нельзя повторить. Возможно есть более хитрые выходы или лазейки решения жилищного вопроса в другой стране, но журналист их не знал.

Исходные данные такие: журналист имеет мультивизу категории D (рабочую), его супруга имеет студенческую визу, у ребенка есть приглашение из польского детского садика. На момент оформления документов въезд в Польшу по туристической визе был запрещен, и приглашение ребенка в сад – это был единственный пропуск на территорию страны-соседки. В Польше выбрали город Познань. Знакомых у семьи здесь нет, поэтому можно было полагаться только на свои силы.

Договор аренды жилья нужен был для двух членов семьи: ребенку, так как ему не выдадут визу не убедившись в визовом центре, что семье есть где жить, а также отцу (журналисту), так как по рабочей визе предполагается прохождение карантина, и адрес обсервации нужно предоставить на границе, где его внесут в базу проверки полиции. Студенты от карантина освобождаются.

Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и арендовать для обсервации хостел или найти квартиру на Bookingили Airbnb, но переплачивать деньги особого желания не было (10 суток карантина на Airbnb = стоимости месячного проживания при долгосрочной аренде), а заселятся в хостел с ребенком тоже не очень удобно. Только на месте уже узнали, что есть специальные квартиры, комнаты, которые поляки сдают под прохождение карантина. Искать нужно через объявления на Facebook.