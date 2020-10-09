|
Как арендовать квартиру в Польше для карантина, не выезжая из Минска? Личный опыт
09.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас все больше людей хотят временно, или на «постоянку» уехать из Беларуси в страны-соседки. Если раньше это можно было сделать без особых проблем, то теперь свои ограничения накладывает пандемия COVID-19: нельзя въехать на территорию стран Евросоюза без указания на границе адреса, где ты будешь отбывать карантин. Получается патовая ситуация: договор аренды
Исходные данные
Повторюсь, что все нижеизложенное – это личный опыт. Во многом сказанное может не совпадать с историями или опытом других, либо сказанное на момент выхода материала будет нельзя повторить. Возможно есть более хитрые выходы или лазейки решения жилищного вопроса в другой стране, но журналист их не знал.
Исходные данные такие: журналист имеет мультивизу категории D (рабочую), его супруга имеет студенческую визу, у ребенка есть приглашение из польского детского садика. На момент оформления документов въезд в Польшу по туристической визе был запрещен, и приглашение ребенка в сад – это был единственный пропуск на территорию страны-соседки. В Польше выбрали город Познань. Знакомых у семьи здесь нет, поэтому можно было полагаться только на свои силы.
Договор аренды жилья нужен был для двух членов семьи: ребенку, так как ему не выдадут визу не убедившись в визовом центре, что семье есть где жить, а также отцу (журналисту), так как по рабочей визе предполагается прохождение карантина, и адрес обсервации нужно предоставить на границе, где его внесут в базу проверки полиции. Студенты от карантина освобождаются.
Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и арендовать для обсервации хостел или найти квартиру на Bookingили Airbnb, но переплачивать деньги особого желания не было (10 суток карантина на Airbnb = стоимости месячного проживания при долгосрочной аренде), а заселятся в хостел с ребенком тоже не очень удобно. Только на месте уже узнали, что есть специальные квартиры, комнаты, которые поляки сдают под прохождение карантина. Искать нужно через объявления на Facebook.
Поиск квартиры
В итоге нужна была двухкомнатная квартира на месяц-два проживания с возможностью дальнейшего продления договора. Найти такую в Польше очень сложно, так как арендодатели нацелены на срок сдачи от полугода. Также арендодатели хотят в живую посмотреть на будущих квартиросъёмщиков и лично познакомится для последующего заключения договора. Ведь «Умова найму» в Польше серьезный документ, которым не пренебрегают, как в случае с Беларусью.
Однако возможна и дистанционная договоренность об аренде, как это и сделала наша семья. Для этого нужно заранее подготовить письмо на польском с описанием всех моментов, почему вы не можете встретиться лично, и для чего вам нужен договор аренды. Дальше заходим на olx.pl (там содержится самая большая база квартир) и начинаем отправлять это сообщение на все заинтересовавшие объявления. Дальше, как повезет. Нашему журналисту примерно из 50 положительно ответили только 3.
Во всех случаях собственники квартир просили выйти на видеосвязь при помощи WhatsApp, чтобы обсудить моменты сделки. Здесь лучше иметь под рукой человека, который знает польский, либо пользоваться переводчиком, который распознает речь.
Если все нюансы обговорены, вас и арендодателя все устраивает, то с вероятностью в 98% собственник квартиры попросит выслать ему так называемую "кауцию". Это что-то вроде нашей дополнительной платы за сохранность мебели или серьезности ваших намерений. Обычно она приравнивается к размеру ежемесячной платы за аренду. Позже стоит быть внимательным в подписании договора – зачастую арендодатель не возвращает кауцию, если арендатор решит съехать раньше договоренного срока.
Оплата
Если вы готовы оплатить кауцию до выезда в Польшу, а арендодатель сдать вам квартиру без личной встречи, то он отправит вам составленный договор для подписания. Возможно, отправит скан со своей подписью. Договор будет на польском языке. Внимательно изучите с переводчиком каждый пункт. Обращайте внимание на такие пункты как возврат кауции и возможность временной прописки.
Если все согласовано, то нужно из Беларуси оплатить ту самую кауцию в качестве предоплаты. Здесь есть множество вариантов: найти белоруса в Польше и попросить его заплатить, а позже отдать ему деньги; найти человека с карточкой польского банка, сделать перевод через Western Union и т.п. Журналисту повезло меньше – арендодатель попросил перевести деньги на личный счет в банке. Сделать это можно из Беларуси только посредством SWIFT-платежа.
Лучше всего для этой процедуры выбрать государственный банк, потому что там стоимость процедуры в два раза ниже, чем в коммерческом. Однако перед тем, как идти в отделение банка, стоит узнать есть ли в этом отделении Польские злотые. Процедура выглядит так, что вы эти злотые должны у банка купить, а потом сдать обратно для перевода. Но это не все. Умело пользоваться системой SWIFT-переводов умеют считанные специалисты в каждом банке (об этом журналисту сообщил работник банка, который выполнял перевод). В основном они сидят в головных отделениях. Поэтому будьте готовы прождать в очереди несколько часов (мне пришлось ждать 2,5 часа), пока кто-то из работников не осмелится вас взять.
На этом проблемы с оплатой не заканчиваются. Для оформления перевода вам нужен договор аренды на русском языке, подписанный (!) обеими сторонами. Польский или какой-то другой язык не пропустит финансовый контроль. Любые попытки распечатать скан польского договора с подписью арендодателя и подписать его нашей стороной не привели к успеху. Пришлось составлять договор на русском языке, показывать его фото арендодателю, объяснять зачем это нужно было делать и просить поставить подпись за него.
На этом все. Весь процесс занял около 6,5 часов.
Что в итоге
В итоге арендодатель подтвердил получение денег на следующий, после отправки, день. Оригинал договора подписали после приезда, тут же внесли плату за первый месяц проживания. Показать договор аренды у нас потребовали только в одном месте: в визовом центре при оформлении визы на ребенка. На границе адрес проживания и прохождения обсервации не потребовали. Польские пограничники пытаются всячески помогать белорусам. Супругу журналиста на границе пометили как студента, которому не нужен карантин, сюда же записали и ребенка. С автором статьи произошел разговор примерно следующего содержания:
- Вы едете как сопровождающий? – спросил пограничник.
- Нет, я по рабочей визе.
- Вы меня неправильно поняли. Вы едете как сопровождающий студентов?
- Да нет, я работать.
- Понятно, сопровождающий.
В итоге польский страж границы записал главу семьи как сопровождающего студентов, которому по закону также не положен карантин. Поэтому и договор аренды у семьи не запросили. Вносить-то в базу проходящих обсервацию стало некого.
Читайте также:
В Могилеве вырос спрос на арендные квартиры
«В Минске сегодня проживают более 2 млн человек. Это лимит». Председатель Мингорсовета рассказал о том, как надо развивать города-спутники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас все больше людей хотят временно, или на «постоянку» уехать из Беларуси в страны-соседки. Если раньше это можно было сделать без особых проблем, то теперь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)