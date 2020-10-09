Нормы потребления ЖКУ для предоставления льгот установили в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы по оплате для отдельных категорий граждан, установили в столице, соответствующее решение Мингорисполкома №3158 от 24 сентября опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, установлены нормы потребления холодной и горячей воды. Для получения льгот они варьируются 35 до 230 литров на одного человека в сутки в зависимости от условий предоставления водоснабжения и водоотведения. Норму на одного льготника по электроснабжению установили в размере 60 киловатт-часов в домах с газовыми плитами и 90 киловатт-часов - с электрическими.

Кроме того, Мингорисполком установил нормы обращения с твердыми коммунальными отходами, тепло- и газоснабжения для того, чтобы можно было рассчитывать на дотации.

Документ вступил в силу с момента его официального опубликования. Ознакомиться с полным перечнем норм можно на Национальном правовом интернет-портале.

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