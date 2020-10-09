Совмин скорректировал план развития электроэнергетики с учетом ввода БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Правки внесли в комплексный план развития электроэнергетики с учетом ввода БелАЭС и в межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, соответствующее постановление Совета министров №582 от 6 октября опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, правительство Беларуси продлило до 2022 года сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС с учетом фактически сложившейся обстановки. Кроме того, на этот же срок решено продлить строительство пиково-резервных энергоисточников, которые будут возводиться только на базе газотурбинных установок.

Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов в постановлении Совмина изложили в новых редакциях. В соответствии с новым комплексом мер потребление электроэнергии после завершения его реализации составит почти 2,8 миллиарда киловатт-часов.

Накануне Гоатомнадзор выдал Белорусской АЭС разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности на первом энергоблоке. Кроме того, Островецкая АЭС получила право выполнять работы по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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