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Совмин скорректировал план развития электроэнергетики с учетом ввода БелАЭС
09.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. Правки внесли в комплексный план развития электроэнергетики с учетом ввода БелАЭС и в межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, соответствующее постановление Совета министров №582 от 6 октября опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
© Photo : Белорусская АЭС
В частности, правительство Беларуси продлило до 2022 года сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС с учетом фактически сложившейся обстановки. Кроме того, на этот же срок решено продлить строительство пиково-резервных энергоисточников, которые будут возводиться только на базе газотурбинных установок.
Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов в постановлении Совмина изложили в новых редакциях. В соответствии с новым комплексом мер потребление электроэнергии после завершения его реализации составит почти 2,8 миллиарда киловатт-часов.
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