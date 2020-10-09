РЖД готовы возить белорусские нефтепродукты в российские порты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. РЖД готовы перевозить все нефтепродукты, которые Беларусь планирует перенаправить в российские порты, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

Речь идет в том числе об увеличении объема льготных перевозок белорусских нефтепродуктов и предоставлении скидок на транспортировку калийных удобрений.

"Если посмотреть в целом, все товарные группы, которые есть, за которые мы могли бы побороться, там две большие номенклатурные группы. Это нефтепродукты, где мы приняли все решения, которые возможны, и есть большая группа – калийные удобрения", - цитирует его РИА Новости .

Он напомнил, что РЖД предоставили 50%-ю скидку до конца 2025 года на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты и возврат порожняка.

"Мы на всех совещаниях, которые проходят, говорим о том, что объем грузов, который РЖД предъявят, мы готовы будем перевезти. Направления, которые рассматриваются сегодня для перевозки нефтепродуктов, не самые загруженные. Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством", - подчеркнул Шило.

По его словам, компания готова перевезти порядка шести миллионов тонн белорусской нефтянки. В то же время, транспортировка калийный удобрений - это более сложная задача, поскольку в России для этого пока нет достаточных портовых мощностей.

При этом РЖД готовы обсудить с белорусской стороной варианты поставок удобрений, но так, чтобы скидки не поставили в неравные условия российских производителей этой же категории товаров.

"Здесь единственный момент, который нужно будет серьезно проработать, чтобы мы своими скидками не поставили в неравные условия производителей калийных удобрений у нас в стране. Может получиться так, что, создавая условия для белорусов, мы своими руками сделаем так, что наши калийные удобрения станут проигрывать конкурентную гонку из-за тарифных решений. Поэтому пока это детально не рассматривалось. У нас не было предложений в этом отношении", - заключил Алексей Шило.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Беларусью о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ.

Ранее белорусская сторона уже осуществляла пробные поставки через российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги при этом предоставляли скидку в 50%, по тарифам получалось, что перевалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов дороже, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сторона, и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорусских грузов могут быть компенсированы объемами, а сами поставки будут взаимовыгодными.

Переговоры начались после того, как президент Беларуси заявил о готовности изъять грузы из портов в Прибалтике .

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