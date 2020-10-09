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Адвокаты Максима Знака подали обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям

09.10.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитники Максима Знака — адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский — направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям обращение, в котором обосновали произвольный характер задержания Максима Знака.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рабочая группа по произвольным задержаниям является специальной процедурой, учрежденной Советом по правам человека Организации Объединенных Наций. Согласно мандату Рабочей группы она принимает меры в отношении предоставляемой ей информации, касающейся случаев произвольного задержания, путем направления соответствующим правительствам срочных призывов или сообщений для прояснения ситуации и/или доведения до сведения о ситуации. Рабочая группа также принимает индивидуальные жалобы о предполагаемых случаях произвольного задержания.

Как поясняют адвокаты, в международной терминологии «задержание» означает любое лишение личной свободы, в том числе содержание под стражей. По мнению защиты, задержание Максима Знака связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав — права на свободу мнения и свободу ассоциаций, а также с тем обстоятельством, что он, как адвокат, оказывал юридическую помощь гражданам, реализовывавшим свое право избираться и быть избранными — Виктору Бабарико и Светлане Тихановской. Задержание также вызвано дискриминационными мотивами, поскольку связано с выражением определенного политического мнения.

— Также при заключении Максима Знака под стражу не соблюдены права на свободу и личную неприкосновенность. Названные обстоятельства указывают на то, что задержание Максима Знака является произвольным в соответствии с критериями Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, — говорят Лаевский и Пыльченко.

Жалоба рассматривается посредством письменной состязательной процедуры между источником информации и государством. По практике Рабочей группы, при добросовестном сотрудничестве государства коммуникация длится до 6 месяцев. В итоге Рабочая группа на своем заседании принимает решение с учетом всей предоставленной ей информации. Если Группа постановляет, что произвольный характер лишения свободы является установленным, то она выражает соответствующее мнение на этот счет и выносит рекомендации в адрес правительства.

— Таким образом, РГПЗ является не политическим, а правовым институтом, рассматривающим дела на основе норм, изложенных во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых документах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами. Поэтому цель обращения защиты Максима Знака в РГПЗ — получить правовое заключение авторитетного экспертного института ООН по факту произвольного лишения свободы Максима Знака и следующие из этого рекомендации Беларуси, — говорят адвокаты.

Защита также просит Рабочую группу обратиться к Республике Беларусь с призывом освободить Максима Знака.

— Наличие такого заключения и рекомендаций может способствовать и тому, чтобы практика произвольных задержаний адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности и других граждан за реализацию ими своих гражданских и политических прав в Республике Беларусь прекратилась, — отмечают защитники.

 
 
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По мнению защиты, задержание Максима Знака связано исключительно с законным осуществлением им своих фундаментальных прав - права на свободу мнения и свободу...
 
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